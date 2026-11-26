तमिलनाडु में चर्चित 1,020 करोड़ रुपये के कथित टेंडर घोटाले की जांच के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कवि प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया है. जांच एजेंसियों का दावा है कि कवि प्रसाद पूर्व मंत्री केएन नेहरू के करीबी सहयोगी रहे हैं और नगर निगम की परियोजनाओं से जुड़े ठेकों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी. निदेशालय सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक (DVAC) के अनुसार गिरफ्तारी चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें नगर प्रशासन एवं जल आपूर्ति विभाग से जुड़े कई ठेकों की जांच की जा रही है.

टेंडर से पहले ही तय हो जाते थे ठेकेदार

जांच एजेंसी का आरोप है कि कवि प्रसाद विभाग में मौजूद अपने संपर्कों के जरिए आने वाली परियोजनाओं की जानकारी पहले ही हासिल कर लेते थे. इसके बाद पसंदीदा ठेकेदारों को काम दिलाने की व्यवस्था की जाती थी. डीवीएसी का कहना है कि वह कथित तौर पर बिचौलिये के रूप में काम करते थे और ठेके दिलाने के बदले कमीशन वसूलते थे. जांच में चेन्नई की स्टॉर्म वॉटर ड्रेन परियोजनाओं के तीन ठेकों का भी जिक्र सामने आया है.

5.25 करोड़ के ठेकों में 'पार्टी फंड' का जिक्र

एफआईआर के मुताबिक तीन परियोजनाओं की कुल कीमत करीब 5.25 करोड़ रुपये थी. जांच के दौरान मिली एक कैलकुलेशन शीट में 55.15 लाख रुपये को "पार्टी फंड" के रूप में दर्ज किया गया था. जांचकर्ताओं का दावा है कि व्हाट्सएप चैट में भी इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया था. एजेंसी का आरोप है कि इस पूरे नेटवर्क में ठेके की कुल रकम का 7.5 से 10 प्रतिशत तक कमीशन मांगा जाता था.

पूर्व मंत्री समेत कई लोग जांच के घेरे में

डीवीएसी ने 4 सितंबर को पूर्व मंत्री केएन नेहरू और 12 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जांच 2021 से 2025 के बीच दिए गए उन ठेकों से जुड़ी है, जब नेहरू संबंधित विभाग का नेतृत्व कर रहे थे. एफआईआर में केएन नेहरू के दो भाइयों केएन मणिवन्नन और एन रविचंद्रन के नाम भी शामिल हैं. इसके अलावा कुछ पूर्व अधिकारी, ठेकेदार, पूर्व विधायक और टीवीएच ग्रुप से जुड़े प्रतिनिधियों का भी उल्लेख किया गया है.

ईडी की रिपोर्ट बनी जांच का आधार

इस मामले की जांच को मजबूती तब मिली जब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 3 दिसंबर 2025 को डीवीएसी को 258 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट सौंपी. बताया जा रहा है कि इसमें मोबाइल फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट, तस्वीरें और हिसाब-किताब से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं. जांच एजेंसियों का आरोप है कि अलग-अलग परियोजनाओं के नाम पर दर्ज कई भुगतान वास्तव में अवैध कमीशन और रिश्वत से जुड़े हो सकते हैं. फिलहाल मामले की जांच जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है.

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