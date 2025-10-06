विज्ञापन
विशेष लिंक

वो 10 चीजें जो बिहार के विधानसभा चुनावों में होंगी पहली बार, जानें 

पहली बार विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की एक संख्‍या तय की गई है. हर पोलिंग बूथ पर मतदान सही से हो सके और भीड़ न लगे इसके लिए 1200 मतदाताओं की संख्‍या निर्धारित की गई है. 

Read Time: 4 mins
Share
  • बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार 90,712 बूथ लेवल ऑफिसरों को ट्रेनिंग देकर तैनात किया गया है.
  • हर मतदान केंद्र पर अधिकतम बारह सौ मतदाता निर्धारित कर वोटिंग प्रक्रिया को सहज और भीड़ रहित बनाया गया है.
  • मतदाता पोलिंग बूथ तक मोबाइल फोन लेकर जा सकते हैं और मतदान के बाद मोबाइल वापस ले सकते हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

चुनाव आयोग की तरफ से सोमवार को बिहार के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया. इस दौरान चुनाव आयोग ने कई अहम बातों का जिक्र किया. लेकिन सबसे अहम था उन बातों का जिक्र जो पहली बार हो रही थीं. इनमें बीएलओ की ट्रेनिंग से लेकर उम्‍मीदवारों के पोलिंग बूथ तक का होना था. मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त का कहना था कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव देश के इतिहास में सबसे पारदर्शी, सुरक्षित और आसान होने वाले हैं. 

1-पहली बार बूथ लेवल ऑफिसर 

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ज्ञानेश कुमार ने ने कहा कि इस बार बिहार के विधानसभा चुनावों के लिए पहली बार बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को ट्रेनिंग दी गई है.  चुनाव आयुक्‍त ने कहा कि 90,712 बीएलओ तैनात रहेंगे. इसके अलावा 243 ईआरओ, 38 DEOs हर पल मौजूद रहेंगे.  

2-निश्चित संख्या में मतदाता 

पहली बार विधानसभा चुनाव में पोलिंग बूथ पर मतदाताओं की एक संख्‍या तय की गई है. चुनाव आयुक्‍त ने बताया कि हर पोलिंग बूथ पर मतदान सही से हो सके और भीड़ न लगे इसके लिए 1200 मतदाताओं की संख्‍या निर्धारित की गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

3-मोबाइल ले जाने की सुविधा 

पहली बार मतदाता, पोलिंग स्‍टेशन तक मोबाइल ले जाने की इजाजत. मतदाता, मोबाइल लेकर जा सकते हैं और मोबाइल जमा कर सकते हैं. वोट डालने के बाद वह अपना मोबाइल कलेक्‍ट कर सकते हैं. मोबाइल पर नई व्यवस्था कमरे के ठीक बाहर फोन जमा करा सकता है. वोट के बाद उसे लेकर जा सकता है.  

4-उम्‍मीदवारों का पोलिंग बूथ 

मुख्‍य चुनाव आयुक्‍त ने बताया कि इस बार उम्‍मीदवारों को पोलिंग स्‍टेशंस के 100 मीटर के दायरे में अपने बूथ लगाने की भी मंजूरी दी गई है. कैंडिडेट्स के बूथ पहले मतदान केंद्र से काफी दूर तक लगते थे. इससे वोटरों और एजेंट्स को काफी असहूलियत होती थी. 100 मीटर की दूरी तक हर कैंडिडेट अपने बूथ लगा सकता है. 

5-ईवीएम में कलर फोटो 

इसके अलावा पहली बार ईवीएम में उम्‍मीदवारों की कलर्ड फोटोग्राफ्स भी होंगी. चुनाव आयोग के अनुसार उम्‍मीदवारों ने शिकायत की थी कि ब्लैक एंड व्‍हाइट फोटो ईवीएम में नहीं आती थी. ऐसे में चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि रंगीन फोटो होगी और सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा. ऐसे में उम्‍मीदवारों की पहचान आसान होगी और वोटरों को भी आसानी होगी.  

6-डिजिटल इंडेक्‍स रिपोर्ट 

इसके अलावा इन विधानसभा चुनावों में डिजिटल इंडेक्‍स रिपोर्ट तैयार की जाएगी. साथ ही हर बूथ की वेबकास्टिंग भी करने का ऐलान किया गया है. डिजिटल इंडेक्स कार्ड कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे. 

Latest and Breaking News on NDTV

7-हर सीट के लिए ऑब्‍वजर्वर 

243 सीटों पर इतने ही जनरल ऑब्‍वजर्वर तैनात किए जाएंगे और यह भी पहली बार होगा. इन ऑब्‍वजर्वर्स के फोन नंबर और इनकी एसेंबली के बारे में भी जानकारी मौजूद होगी. इनमें से सभी राज्‍य के बाहर के होंगे.

8-सिर्फ एक कॉल की दूरी पर मशीनरी 

बिहार की पूरी चुनाव मशीनरी एक कॉल की दूरी पर. ईसीआई नेट ऐप को डाउनलोड करता है. अगर एपिक नंबर को डालता है, तो अपने बूथ लेवल ऑफिसर से बात कर सकता है. अपनी समस्या बता सकता है. मतदाता 1950 पर कॉल करके अपनी समस्‍या बता सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

9-पोस्‍टल बैलेट की स्‍ट्रीमलाइनिंग काउंटिंग 

ईवीएम के लास्ट दो राउंड से पहले  पोस्टल बैलट की गिनती समाप्त करना जरूरी. साथ ही सेकेंड लास्‍ट राउंड से ठीक पहले पोस्‍ट बैलेट पेपर्स की काउंटिंग के ठीक बाद ईवीएम/वीवीपैट की काउंटिंग की जाएगी.   

10-स्लिप में बदलाव 

वोटर इन्फर्मेशन स्लिप में बदलाव किया गया है, इससे मतदाताओं को काफी फायदा. फॉर्म 17सी और वीवीपैट में मिसमैच होगा, तो उन ईवीएम से संबंधित वीवीपैट की पूरी गिनती होगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Assembly Election 2025, Bihar Elections 2025, Election Commission News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com