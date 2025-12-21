T20 World Cup 2026 की टीम से क्यों शुभमन गिल को किया गया बाहर? रिपोर्ट में हुआ असल खुलासा

Why Was Shubman Gill Dropped From T20 World Cup 2026 Squad: बीते शनिवार (20 दिसंबर 2025) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की तरफ से आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया गया. जब स्क्वाड सामने आई तो हर कोई हैरान था. वजह थे टेस्ट और वनडे के मौजूदा कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill). पिछले काफी समय से टी20 फॉर्मेट में उपकप्तान के तौर पर शिरकत कर रहे गिल को आगामी टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया था. जिसे देख हर कोई आश्चर्यचकित था. क्योंकि हाल के दिनों में उनके ऊपर जिस तरीके से भरोसा जताया गया है. सबको उम्मीद थी कि वह टी20 वर्ल्ड कप में उपकप्तान के तौर पर मैदान में उतरेंगे. यही नहीं वह अभिषेक शर्मा के साथ दूसरे सलामी बल्लेबाजी के तौर पर भी नजर आ रहे थे. मगर अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने जब टीम का ऐलान किया तो हर कोई हैरान था. 15 सदस्यीय टीम से उनका नाम गायब था.

अब जबकि टीम का ऐलान हो चुका है और गिल को टीम में नहीं चुना गया है तो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वह कौन सी वजह रही जिसकी वजह से उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के लिए मौका नहीं मिला. इसके पीछे लोग कई तरह का तर्क दे रहे हैं. मगर इंडियन एक्सप्रेस ने एक ठोस वजह बताई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि गिल को शनिवार तक टीम की घोषणा होने से पहले तक टी20 टीम से बाहर किए जाने की सूचना नहीं मिली थी. मगर बीसीसीआई की चयन समिति की तरफ से उन्हें बाहर किए जाने का फैसला कुछ दिन पहले ही ले लिया गया था.

गिल के बाहर किए जाने की वजह

रिपोर्ट में बताया गया है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार की जा रही पिचों की प्रवृत्ति ने इस निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भारतीय टीम अपने सभी मुकाबले अलग-अलग मैदानों पर खेलेगी. टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ-साथ पिचें भी धीमी होती जाएंगी. इसका मतलब है पावरप्ले में बनाए गए रन मैच का नतीजा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी. यही मुख्य वजह रही कि चयनकर्ताओं ने गिल के बजाय सैमसन, अभिषेक और ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी पर अधिक भरोसा जताया है. गिल यहीं पर अपने अन्य प्रतिद्वंदियों से पीछे छूट गए.

गिल के बाहर किए जाने पर आधिकारिक फैसला

गिल के बाहर किए जाने पर चयनकर्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'फिलहाल हम कॉम्बिनेशन पर विचार कर रहे हैं. जब आप 15 खिलाड़ियों का चुनाव करते हैं तो किसी न किसी को बाहर होना ही पड़ता है. दुर्भाग्य से वह (गिल) हैं. ऐसा इसलिए नहीं है कि वह अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं.'

