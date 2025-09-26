वित्त मंत्रालय 'पावर सेंटर' कर्तव्य भवन में होगा शिफ्ट, एक ही छत के नीचे होंगे कई अहम विभाग

केंद्र सरकार ने एक बड़े संगठनात्मक बदलाव के तहत वित्त मंत्रालय को नए और अत्याधुनिक 'कर्तव्य भवन'में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सोमवार को वित्त मंत्रालय जाएगा नई इमारत में शिफ्ट हो जाएगा.वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 2 अक्टूबर को दशहरे पर नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकती हैं.

दशकों से नॉर्थ ब्लॉक से हो रहा संचालित

वित्त मंत्रालय अपने सभी विभागों के साथ कर्तव्य भवन परिसर से काम करेगा. यह राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि मंत्रालय दशकों से नॉर्थ ब्लॉक से संचालित हो रहा है. शिफ्टिंग से पहले आज सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वित्त मंत्री का फोटो सेशन हुआ.

कई विभागों की शिफ्टिंग सोमवार को होगी

विभागों जैसे राजस्व, वित्तीय सेवा, आर्थिक कार्य, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के साथ व्यय विभाग की बात करें तो इनकी शिफ्टिंग सोमवार से शुरू हो जाएगी.

अभी की बात करें तो वित्त मंत्रालय नॉर्थ ब्लॉक में स्थित हैं. वित्त मंत्रालय के कर्तव्य भवन में जाने के बाद, नॉर्थ ब्लॉक के भविष्य पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि इसे किसी अन्य महत्वपूर्ण सरकारी विभाग या राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए उपयोग किया जा सकता है.