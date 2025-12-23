वित्त मंत्रालय में नौकरी करने का शानदार मौका, 1.5 लाख तक की सैलरी, 27 दिसंबर तक करें आवेदन

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) एक बेहतरीन मौका लेकर आया है. मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने संविदा (Contract) के आधार पर कुल 57 पदों के लिए भर्ती निकाली है. इन पदों पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 70,000 से लेकर 1.5 लाख रु हर महीने तक की सैलरी दी जाएगी. यह भर्ती इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट, वित्तीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध (IER) जैसे विभागों के लिए की जा रही है.

शैक्षणिक योग्यता ये होनी चाहिए

अर्थशास्त्र (Economics), वित्त (Finance), या आईटी (IT) में मास्टर डिग्री होनी चाहिए. एमबीए (फाइनेंस) या एलएलएम (LLM) धारक भी इसके लिए पात्र होंगे. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध विभाग भारत की BRICS अध्यक्षता को संभालने के लिए 6 वरिष्ठ सलाहकारों की भर्ती कर रहा है, जो बैठकों और दस्तावेजों की तैयारी करेंगे.

किसको कितनी मिलेगी सैलरी

यंग प्रोफेशनल के पदों के लिए फ्रेशर और कम अनुभव वाले भी आवेदन कर सकते हैं. उनकी आयु सीमा 30 से कम होनी चाहिए. इन पदों पर सलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों को 70,000 रु सैलरी मिलेगी.

सलाहकार (Consultant) के लिए 3 से 5 साल का अनुभव चाहिए, सैलरी 1,00,000 रु

सीनियर सलाहकार (Senior Consultant) के लिए 5 से 9 साल का अनुभव, सैलरी 1,20,000

स्पेशल कार्यभार सलाहकार के लिए प्रोजेक्ट आधारित अनुभव होना चाहिए, सैलरी1,50,000 तक होगी.

इन बातों का रखें ध्यान

यह पूरी तरह से एक फुल-टाइम कॉन्ट्रैक्ट जॉब है. शुरुआत में नियुक्ति 1 साल के लिए होगी, जिसे प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाया जा सकता है.किसी एक पद पर 3 साल और विभाग में कुल 5 साल से ज्यादा काम नहीं किया जा सकेगा. साल में केवल 8 छुट्टियां मिलेंगी. महंगाई भत्ता (DA), मकान भत्ता (HRA) या मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी. केवल आधिकारिक यात्रा पर ही TA-DA दिया जाएगा.नौकरी के दौरान आप कोई दूसरा पार्ट-टाइम काम या बिजनेस नहीं कर पाएंगे.

