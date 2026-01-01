थार, दोस्तों का साथ और समुद्र का किनारा… एक गलती और चली गई जान, मातम में बदली नए साल की खुशियां

नए साल का जश्न मनाने अंतरवेदी बीच पहुंचे तीन दोस्तों के लिए यह रात जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन गई. आंध्र प्रदेश के डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनसीमा जिले में आधी रात के बाद थार से समुद्र किनारे घूमने निकले युवकों की गाड़ी अनियंत्रित होकर गोदावरी नदी में गिर गई. हादसे में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा किसी तरह बचने में सफल रहा.

न्यू ईयर का जश्न मनाने आए थे तीन दोस्त

काकीनाडा से आए निम्मकायाला श्रीधर, साई नाथ और गोपीकृष्णा ने बीच के पास एक रेस्टोरेंट में कमरा बुक किया था और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे. जश्न के बाद तीनों थार गाड़ी से ड्राइव पर निकले, लेकिन अन्ना-चेल्ला गट्टू के पास मौजूद तेज मोड़ को समय रहते नहीं देख पाए. संतुलन बिगड़ते ही गाड़ी सीधे नदी में जा गिरी.

एक ने चलती गाड़ी से लगाई छलांग

हादसे के दौरान गोपीकृष्णा ने चलती गाड़ी से छलांग लगाकर जान बचा ली, जबकि श्रीधर जीप के साथ नदी में बह गया. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और बचाव दल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.

लापत शख्स की तलाश जारी

नए साल की शुरुआत जिस खुशी के साथ होनी थी, वह इस हादसे के बाद मातम में बदल गई. पूरे अंतरवेदी इलाके में शोक का माहौल है और प्रशासन की ओर से लापता युवक की तलाश जारी है.