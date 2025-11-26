सूटकेस में लाश ले जाता दिखा लिव-इन पार्टनर, CCTV फुटेज से 24 घंटे में पकड़ा गया ठाणे मर्डर केस का आरोपी

ठाणे के देसाई नगर इलाके में देसाई खाड़ी के पुल के नीचे सूटकेस में मिली महिला की लाश के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने सिर्फ 12 घंटे में खुलासा कर दिया. मृत महिला की पहचान प्रियंका विश्वकर्मा (उम्र लगभग 30 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया कि प्रियंका की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर विनोद विश्वकर्मा ने की थी.

पुलिस के अनुसार, मामूली विवाद के बाद विनोद ने प्रियंका का गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने शव को एक बड़े सूटकेस में भरकर देसाई खाड़ी के पास फेंक दिया. आरोपी जब सूटकेस को ठिकाने लगाने जा रहा था, तब वह रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. इसी फुटेज के आधार पर डायघर पुलिस ने आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया.

लिव-इन में रहते थे प्रियंका और विनोद

शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्रियंका और विनोद विश्वकर्मा दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. पुलिस के अनुसार, एक मामूली विवाद के चलते विनोद ने प्रियंका की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या करने के बाद, आरोपी विनोद ने शव को एक बड़ी सूटकेस में भरा और उसे देसाई खाड़ी के पास फेंक दिया. आरोपी विनोद जब सूटकेस को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा था, तब वह रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिससे पुलिस को इस अपराध को सुलझाने में मदद मिली.

पुलिस ने आरोपी विनोद विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

शव का पोस्टमार्टम जारी

शव को पोस्टमॉर्टम के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, कलवा भेजा गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि हत्या के पीछे का पूरा मकसद सामने आ सके.