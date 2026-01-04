'बिग बॉस मराठी' फेम जय दुधाणे गिरफ्तार, 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोप

- बिग बॉस मराठी के सीजन 3 में नजर आए जय दुधाणे को धोखाधड़ी के आरोप में मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया.
- जय दुधाणे पर करीब 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें उन्होंने एक ही दुकान कई बार बेच दी.
- पुलिस ने इस मामले में जय दुधाणे के परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है.
'बिग बॉस मराठी' के सीजन 3 में भाग ले चुके जय दुधाणे मुश्किल में फंस गए हैं. दुधाणे को धोखाधड़ी के आरोप में ठाणे पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके परिवार के सदस्यों की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. ठाणे पुलिस ने परिवार के सदस्यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है. जय दुधाणे पर करीब पांच करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. दुधाणे एक अभिनेता और मॉडल हैं.
ठाणे पुलिस के मुताबिक, जय दुधाणे ने जाली दस्तावेजों की मदद से एक ही दुकान को कई लोगों को बेचकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है. साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने न केवल जय दुधाणे, बल्कि उनकी मां, बहन और दादा-दादी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है.
जय दुधाणे से पूछताछ में जुटी पुलिस
धोखाधड़ी के इस मामले में फिलहाल ठाणे पुलिस जय से पूछताछ कर रही है और मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए आगे की जांच की जा रही है.
सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं दुधाणे
जय दुधाणे 'बिग बॉस मराठी' के विजेता होने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं. यही कारण है कि यह मामला काफी सुर्खियों में आ गया है.
ये भी पढ़ें: बॉबी देओल की 400 करोड़ की जन नायकन के ट्रेलर में इंटरनेट यूजर्स ने पकड़ी गलती! बोले- यह तो बेइज्जती है
ये भी पढ़ें: सलमान खान के 28 साल के भांजे ने कर ली सगाई, रोमांटिक तस्वीरें पर एक्स मामी मलाइका ने दिया यूं रिएक्शन
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं