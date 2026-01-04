'बिग बॉस मराठी' फेम जय दुधाणे गिरफ्तार, 5 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोप

'बिग बॉस मराठी' के सीजन 3 में भाग ले चुके जय दुधाणे मुश्किल में फंस गए हैं. दुधाणे को धोखाधड़ी के आरोप में ठाणे पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है. साथ ही उनके परिवार के सदस्‍यों की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. ठाणे पुलिस ने परिवार के सदस्‍यों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है. जय दुधाणे पर करीब पांच करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है. दुधाणे एक अभिनेता और मॉडल हैं.

ठाणे पुलिस के मुताबिक, जय दुधाणे ने जाली दस्‍तावेजों की मदद से एक ही दुकान को कई लोगों को बेचकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया है. साथ ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने न केवल जय दुधाणे, बल्कि उनकी मां, बहन और दादा-दादी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है.

जय दुधाणे से पूछताछ में जुटी पुलिस

धोखाधड़ी के इस मामले में फिलहाल ठाणे पुलिस जय से पूछताछ कर रही है और मामले की कड़ियों को जोड़ने के लिए आगे की जांच की जा रही है.

सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं दुधाणे

जय दुधाणे 'बिग बॉस मराठी' के विजेता होने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी लोकप्रिय हैं. यही कारण है कि यह मामला काफी सुर्खियों में आ गया है.

