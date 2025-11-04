विज्ञापन
एक्ट्रेस को भेजे अश्लील मैसेज और प्राइवेट पार्ट के वीडियो, पुलिस ने आरोपी को ऐसे धर दबोचा

Bengaluru News: आरोपी ने 1 नवंबर को जब फिर से एक्ट्रेस को मैसेज किया, तो उन्होंने उसे मिलने के लिए नगरभावी सेकेंड स्टेड के नंदन पैलेस में बुलाया. एक्ट्रेस ने उस शख्स को समझाया कि वह ऐसा फिर न करे. लेकिन उस शख्स ने कथित तौर पर उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया.

बेंगलुरु:

बेंगलुरु की एक टीवी एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर बार-बार अश्लील मैसेज और वीडियो भेजने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. एक्ट्रेस ने इसे लेकर पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि उनके कई बार चेतावनी देने के बाद भी शख्स उनको अश्लील मैसेज और वीडियो भेजता रहा. परेशान होकर उनको पुलिस से मदद की गुहार लगानी पड़ी. एक्ट्रेस की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. 

एक्ट्रेस को भेजे अश्लील मैसेज और वीडियो

पुलिस को दी शिकायत में तेलुगु और कन्नड़ टीवी सीरियल्स में काम करने वाली एक्ट्रेस ने कहा था कि उनको करीब तीन महीने पहले नवीनज़ नाम के एक फेसबुक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली थी. हालांकि एक्ट्रेस ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की, लेकिन उस शख्स ने उनको मैसेंजर के ज़रिए अश्लील मैसेज भेजना शुरू कर दिया. टीवी एक्ट्रेस ने जब उसे ब्लॉक कर दिया, तो उस शख्स ने कथित तौर पर उनको परेशान करने के लिए कई नए अकाउंट बना लिए. इन अकाउंट्स के जरिए उसने एक्ट्रेस को अपने प्राइवेट पार्ट के वीडियो भी भेजे. बार-बार चेतावनी देने के बावजूद वह नहीं मना. उसने अश्लील मैसेज और वीडियो भेजना जारी रखा. 

एक्ट्रेस को अश्लील मैसेज भेजने वाला गिरफ्तार

आरोपी ने 1 नवंबर को जब फिर से एक्ट्रेस को मैसेज किया, तो उन्होंने उसे मिलने के लिए नगरभावी सेकेंड स्टेड के नंदन पैलेस में बुलाया. एक्ट्रेस ने उस शख्स को समझाया कि वह ऐसा फिर न करे. लेकिन उस शख्स ने कथित तौर पर उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया. एक्ट्रेस की शिकायत पर पुलिस ने यौन उत्पीड़न और ऑनलाइन एब्यूज का मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया.
 

