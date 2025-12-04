पड़ोसी कर रहे थे पैसों के लिए परेशान.. बेंगलुरु में इंजीनियर ने कर लिया सुसाइड

बेंगलुरु के नल्लूरहल्ली में दो पड़ोसियों द्वारा कथित तौर पर पैसे मांगने तथा परेशान किए जाने के कारण एक इंजीनियर ने अपने निर्माणाधीन इमारत में आत्महत्या कर ली. उन्होंने सुसाइड करने से पहले 10 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें कुछ लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया. इस नोट में मुरली ने एक परिवार और बेंगलुरु नगरपालिका के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि इस संबंध में लक्ष्मी गोविंदराजू ने बुधवार को शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि ऊषा नांबियार और शशि नांबियार ने बार-बार उनके बेटे मुरली गोविंदराजू से संपर्क करके कथित तौर पर संपत्ति विवाद को लेकर 20 लाख रुपये की मांग की.

मुरली गोविंदराजू की मां ने आरोप लगाया कि लगातार प्रताड़ना और गैर कानूनी उगाही से परेशान होकर मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली. पुलिस में दर्ज शिकायत में कहा कि मुरली की पत्नी दुर्गा देवी ने 2018 में इस इलाके में जमीन खरीदी थी और वो यहां घर बना रहे थे. मुरली के परिवार पत्नी के अलावा दो बच्चे कनिष्ठा और दिष्ठा है.

यह जमीन उन्हें शशि नांबियार और ऊषा नांबियार नामक दंपत्ति ने अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से दिलवाई थी. कई साल तक सब सामान्य रहा, लेकिन जब गोविंद राजू ने इस जमीन पर मकान का निर्माण शुरू किया तभी स्थिति बिगड़नी शुरू हुई. सुसाइड नोट में गोविंद राजू ने लिखा कि जैसे ही उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया, शशि और उसकी पत्नी ऊषा उन पर नगर निगम के नियम तोड़ने का आरोप लगाकर परेशान करने लगे. उनका दावा है कि शशि ने कुछ जीबीए/बीबीएमपी अधिकारियों को भी अपने साथ मिला लिया और लगातार उन्हें परेशान किया जाता रहा. नोट में यह भी लिखा है कि शशि ने विवाद खत्म करने की एवज में 20 लाख रुपए की मांग की थी. इस रकम की डेडलाइन सोमवार तक थी.

गोविंदराजू ने बताया कि मुरली तीन दिसंबर की सुबह घर से निकला था और बाद में उसका शव इमारत की दूसरी मंजिल की छत के हुक से लटका पाया गया. पुलिस ने प्राथमिकी में बताया कि घटनास्थल पर काम करने पहुंचे गणेश नामक एक बढ़ई को मुरली का शव मिला जिसके बाद उसने परिवार को इसकी सूचना दी. गोविंदराजू ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है.