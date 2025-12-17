IND vs SA, 4th T20I: खतरे में विराट कोहली का महारिकॉर्ड, 47 रन बनाते ही अभिषेक शर्मा रच देंगे इतिहास

Abhishesh Sharma upcoming record: लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का चौथा टी-20 मैच खेला जाएगा, इस मैच में भारत के दिग्गज धुआंधार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका होगा. भारत के धुआंधार बल्लेबाज अभिषेक यदि चौथे टी-20 मैच में 47 रन बना लेते हैं तो विराट कोहली का महारिकॉर्ड तोड़ने में सफल हो जाएंगे. दरअसल, टी-20 क्रिकेट में एक कैंलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन भारत की ओर से इस समय विराट कोहली के नाम है. कोहली ने साल 2026 में 1614 रन बनाए थे. वहीं, इस साल यानी 2025 में अभिषेक ने 1568 रन बना लिए हैं. यानी 47 रन बनाते ही अभिषेक शर्मा विराट कोहली से आगे निकल जाएंगे. और टी--20 में एक कैलेंडर ईय़र में भारत की ओऱ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे.

Photo Credit: AFP

इस साल अभिषेक ने अबतक 40 मैच की 39 पारियों में बल्लेबाजी की और इस दौरान 203.10 की स्ट्राइक रेट के साथ 1568 रन बनाए जिसमें तीन शतक औऱ 9 अर्धशतक दर्ज है. वैसे, टी-20 में एक कैलेंडर ईय़र में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड निकोलस पूरन के नाम है, वेस्टइंडीज के पूरन ने 2024 में 2331 रन बनाए थे, इस दौरान उन्होंने 15 अर्धशतक और एक शतकीय पारी खेली थी.

IND Vs SA, चौथे T20I में टूट सकने वाले रिकॉर्ड

हार्दिक पंड्या को 2,000 T20I रन तक पहुंचने के लिए 61 रनों की ज़रूरत है.

शुभमन गिल को 100 T20I चौके पूरे करने के लिए दो चौकों की ज़रूरत है.

रीज़ा हेंड्रिक्स को 2,500 T20I रन तक पहुंचने के लिए 9 रनों की ज़रूरत है.

लुंगी एनगिडी (77 विकेट) साउथ अफ्रीका के दूसरे सबसे ज़्यादा T20I विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए सिर्फ़ एक विकेट दूर हैं, ऐसा करते ही एनगिडी, कगिसो रबाडा (77) को पीछे छोड़ देंगे.

लखनऊ की पिच क्या असर दिखाएगी

लखनऊ के श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चौथा टी20 मैच खेला जाएगा. लखनऊ के इकाना स्टेडियम की काली मिट्टी की पिच मैच आगे बढ़ने के साथ-साथ बेहतर होती जाती है, खासकर ओस पड़ने पर, जिससे बाद के स्टेज में बैटिंग करना आसान हो जाता है. स्पिनर और पेसर दोनों ही विकेट लेकर असर डाल सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजों को बड़ा स्कोर बनाने से पहले सेट होने के लिए समय चाहिए होगा. टॉस जीतने वाली टीम शायद पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी.