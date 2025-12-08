पहले बेटे का किया मर्डर, फिर मां-बेटी ने किया सुसाइड, बेंगलुरु का ये मामला हैरान कर देगा

बेंगलुरु के सुड्डागुंटेपल्या में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक दादी और उसकी बेटी ने कथित तौर पर अपने 14 साल के लड़के को घर में मार डाला और फिर खुद सुसाइड कर लिया.मरने वालों की पहचान मदम्मा (68) उनकी बेटी सुधा (38), और सुधा के बेटे मौनीश (14) के रूप में हुई है.

शुरुआती जांच में क्या पता चला?

पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार, परिवार ने 8 दिसंबर की सुबह करीब 9 बजे जहर खा लिया. शक है कि पहले लड़के को मारा गया, जिसके बाद दोनों महिलाओं ने यह खतरनाक कदम उठाया. सुड्डागुंटेपल्या पुलिस और DCP सारा फातिमा ने मौके पर जाकर घर का मुआयना किया. वहीं, SOCO टीमों को डेथ नोट या किसी और ज़रूरी सबूत की तलाश में लगाया गया.

हादसे के पीछे पैसे की तंगी?

जांच से पता चला कि परिवार पैसे की तंगी से जूझ रहा था. वे पहले बिरयानी का बिजनेस करते थे, जिसे बाद में चिप्स बनाने की यूनिट में बदल दिया. दोनों कामों में घाटा हुआ, जिससे कर्ज बढ़ता गया. हाल ही में, मदम्मा और सुधा घर का खर्च चलाने के लिए घरेलू मदद और छोटे पैमाने पर दूध बांटने का काम कर रही थीं.सुधा कई सालों से अपने पति से अलग रह रही थी और अपनी मां और बेटे के साथ रहती थी.

जांच लगातार जारी

पुलिस को शक है कि भारी कर्ज और परेशानी की वजह से परिवार ने यह बड़ा कदम उठाया होगा. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और डिटेल में जांच चल रही है.