राहुल गांधी को क्या पता, कभी छठ किए हैं? तेजप्रताप यादव ने कांग्रेस नेता को घेर लिया

तेजप्रताप यादव ने राहुल गांधी के छठ वाले बयान को लेकर उनपर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को छठ के बारे में कुछ पता नहीं है. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की रैली में कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी को छठ से कोई मतलब नहीं है अगर आप उनको वोट दोगे तो वो मंच पर आकर भी नाच देंगे.



तेजप्रताप से पटना एयरपोर्ट पर आज पूछा गया कि राहुल गांधी के छठ पूजा बयान पर आपकी क्या राय है तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को छठ के बारे में कुछ पता नहीं है. उन्होंने कहा कि कौन ड्रामा, राहुल गांधी को छठ के बारे में क्या पता है, कभी छठ किए हैं? तेजप्रताप यही नहीं रुके बल्कि राहुल की विदेश यात्रा पर उन्हें घेर भी लिया. उन्होंने कहा कि जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ की क्या जानकारी होगी. तेजप्रताप ने कहा कि कभी राहुल छठ किए नहीं हैं और छठ के बारे में बोल रहे हैं. उनको कुछ पता नहीं है.

इसी दौरान जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने कहा है कि वो तेजप्रताप यादव को नहीं जानते हैं तो जनशक्ति जनता दल के नेता ने भड़कते हुए कहा कि ई किसका नाम ले रहे हैं. ई किसका नाम ले रहे हैं. मैं किसी मुकेश सहनी को नहीं जानता हूं.

गौरतलब है कि तेजप्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं. उनके सामने आरजेडी के मुकेश रौशन मुकाबले में हैं. तेजप्रताप यहां जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं.