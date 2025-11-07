विज्ञापन
दिल्ली एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी ठीक, विमान सेवाएं बहाल; AAI ने बताया क्या दिक्कत आई थी

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने बताया कि 6 नवंबर को आईपी  बेस्ड AMSS सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके चलते फ्लाइट प्लानिंग में दिक्कतें आईं और इसका असर उड़ानों पर पड़ा.

नई दिल्ली:

दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर विमान सेवाएं ठप होने से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर है. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने जानकारी दी है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है और सिस्टम अब काम करने लगा है. 

AAI ने बताया कि 6 नवंबर को आईपी  बेस्ड AMSS सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके चलते फ्लाइट प्लानिंग में दिक्कतें आईं और इसका असर उड़ानों पर पड़ा. इस गड़बड़ी की वजह से 800 से अधिक उड़ानें देर से रवाना हुईं जबकि कुछ उड़ानें रद्द भी करनी पड़ीं.

AAI ने बताया कि अब AMSS सिस्टम को ठीक कर लिया गया है. हालांकि ये भी कहा कि बैकलॉग की वजह से ऑटोमैटिक ऑपरेशन सामान्य होने में थोड़ा समय लग सकता है. उम्मीद है कि जल्द ही हालात पूरी तरह सामान्य हो जाएंगे.

बताया गया कि 6 नवंबर को इस दिक्कत का पता चला था. इसके बाद तुरंत ही नागरिक उड्डयन सचिव, AAI अध्यक्ष, AAI सदस्य (ANS) और अन्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें इस मसले को सुलझाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए. 

बता दें कि AMSS सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को उड़ानों की योजना और संदेश भेजने में मदद करता है. इसमें आई तकनीकी खराबी की वजह से देश की राजधानी के सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मच गई थी. 

AAI ने बताया कि AMSS में आई खराबी को दूर करने के लिए सिस्टम बनाने वाले OEM को भी काम पर लगाया गया था. एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए फ्लाइट प्लान को मैन्युअली प्रोसेस करने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ की तैनाती की गई थी ताकि एयर ट्रैफिक में रुकावट न आए और सिक्योरिटी बनी रहे. 

AAI ने बयान में बताया कि ECIL अधिकारियों और AAI कर्मियों की एक टीम अभी भी मौके पर मौजूद है. AMSS सिस्टम अब पूरी तरह से चालू और वर्किंग है. हालांकि कुछ बैकलॉग की वजह से ऑटोमेटेड संचालन को सामान्य होने में थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी. 

