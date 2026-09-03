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चेन्नई में बनाएंगे ओलंपिक शहर, मोटर स्पोर्ट्स सिटी, युवाओं को देंगे रेसिंग की ट्रेनिंग... सीएम विजय का ऐलान

सीएम विजय ने कहा कि चेन्नई में विश्व-स्तरीय मोटर वाहन कार रेसिंग एरिना बनाने से टूरिज्म, विशेष वाहन निर्माण उद्योगों, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

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चेन्नई में बनाएंगे ओलंपिक शहर, मोटर स्पोर्ट्स सिटी, युवाओं को देंगे रेसिंग की ट्रेनिंग... सीएम विजय का ऐलान
सीएम विजय ने किया चेन्नई में ओलंपिक शहर बनाने का ऐलान. (He
  • तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में ओलंपिक शहर बनाने का ऐलान किया है
  • सीएम विजय ने चेन्नई में मोटर स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने का भी ऐलान किया है
  • विजय ने कहा कि विश्व-स्तरीय मोटर वाहन रेसिंग एरिना बनने से पर्यटन, वाहन निर्माण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा
ओलंपिक के लिए सरकार और कौन सी सुविधाएं विकसित करेगी?

तमिलनाडु ने 2036 के ओलंपिक गेम्स की तैयारी अभी से शुरू कर दी है. विजय सरकार का फोकस चेन्नई में एक ओलंपिक शहर बनाए जाने पर है. साथ ही फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी के लिए चेन्नई में एक मोटर स्पोर्ट्स सिटी भी सरकार बनाने जा रही है. सीएम विजय ने खुद इस बात का ऐलान किया है. उन्होंने विधानसभा में कहा कि मोटर स्पोर्ट्स में युवाओं की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें ट्रेनिंग और रेसिंग के मौके दिए जाएंगे, ताकि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के चैंपियन बन सकें.

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 सीएम विजय ने कहा कि चेन्नई में विश्व-स्तरीय मोटर वाहन कार रेसिंग एरिना बनाने से टूरिज्म, विशेष वाहन निर्माण उद्योगों, रोज़गार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

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बता दें कि तमिलनाडु की विजय सरकार ने अगस्त 2026 में राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए कई ऐलान किए थे. जिससे राज्य को देश के अग्रणी खेल के केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके. अब विजय सरकार का ध्यान  युवाओं को मोटर स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देने पर है, ताकि वे एक चैंपियन के रूप में राज्य का नाम देश और विदेशी मंचों पर रोशन कर सकें.

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