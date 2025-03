भाषा के नाम पर क्यों भिड़े हैं तमिलनाडु और केंद्र सरकार, कितना पुराना है हिंदी विरोधी आंदोलन

स्कूलों में तीन भाषाएं पढ़ाने पर तमिलनाडु और केंद्र की सरकारें आमने सामने आ गई हैं.यह त्रिभाषा फार्मूला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का हिस्सा है.तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस नीति को लागू न करने पर केंद्र सरकार पर राज्य का बजट रोकने का आरोप लगाया है. उन्होंने इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है. उन्होंने पीएम से शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के लिए लंबित 2,152 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की है. तमिलनाडु में सरकार चला रहे डीएमके ने त्रिभाषा फार्मूले को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.डीएमके का कहना है कि यह राज्य पर हिंदी को थोपने का प्रयास है. वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सरकार एनईपी लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है. केंद्र और राज्य सरकार के इस टकराव ने तमिलनाडु में दशकों पुराने भाषा आंदोलन को फिर से जिंदा कर दिया है.

स्टालिन ने बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया था. इसमें प्रधान यह कहते हुए सुने गए कि तमिलनाडु को भारतीय संविधान की शर्तों को मानना ​​होगा और तीन भाषा नीति ही कानून का शासन है. जब तक तमिलनाडु एनईपी और त्रिभाषा फार्मूले को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक प्रदेश को समग्र शिक्षा अभियान के तहत फंड नहीं उपलब्ध कराया जाएगा.इसके विरोध में स्टालिन ने यहां तक कह दिया कि हिंदी सिर्फ मुखौटा है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की असली मंशा संस्कृत थोपने की है. उन्होंने कहा कि हिंदी के कारण उत्तर भारत में अवधी, बृज जैसी कई बोलियां लुप्त हो गईं. राजस्थान का उदाहरण देते हुए स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार वहां उर्दू हटाकर संस्कृत थोपने की कोशिश कर रही है. अन्य राज्यों में भी ऐसा होगा इसलिए तमिलनाडु इसका विरोध कर रहा है.

