तमिलनाडु में NDA की सियासी तैयारी तेज, दिनाकरन-शाह मुलाकात के बाद सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द!

Tamil Nadu Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम (AMMK) के महासचिव TTV Dhinakaran ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah से मुलाकात कर NDA की रणनीति पर चर्चा की. इस बैठक के बाद संकेत मिले हैं कि गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है और अगले दो-तीन दिनों में चेन्नई में इसकी घोषणा हो सकती है.

दिनाकरन ने साफ किया कि मुलाकात का मुख्य फोकस सीधे सीट बंटवारे पर नहीं, बल्कि पूरे राज्य की 234 सीटों पर NDA सहयोगियों के बीच बेहतर तालमेल और जमीनी रणनीति तैयार करना था. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत सुचारू रूप से आगे बढ़ रही है और इसे जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा. इससे साफ है कि गठबंधन अब चुनावी मोड में पूरी तरह सक्रिय हो चुका है.

उन्होंने भरोसा जताया कि NDA एकजुट होकर सत्तारूढ़ Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) को कड़ी चुनौती देगा. दिनाकरन के मुताबिक, जनता में बदलाव की भावना है और NDA, All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) के नेतृत्व में सरकार बनाने की स्थिति में है. वहीं मुख्यमंत्री M. K. Stalin द्वारा विपक्षी नेताओं के दिल्ली दौरे पर उठाए सवालों को उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी करार दिया.

तमिलनाडु व‍िधानसभा चुनाव 2026 कार्यक्रम

Election Commission of India (ECI) ने तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर चुका है. तमिलनाडु व‍िधानसभा चुनाव 2026 में मतदान 23 अप्रैल 2026 को एक ही चरण में होगा, जबकि मतगणना 4 मई 2026 को की जाएगी. अधिसूचना 30 मार्च को जारी होगी और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल तय की गई है. नामांकन पत्रों की जांच 7 अप्रैल को होगी और 9 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे.

तमिलनाडु में कुल मतदाता

चुनावी आंकड़ों की बात करें तो तमिलनाडु में कुल 5.67 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 44 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. पहली बार वोट डालने वाले 18-19 साल के करीब 12.51 लाख युवा मतदाता इस चुनाव को खास बना रहे हैं. इसके अलावा 4.63 लाख दिव्यांग मतदाता, 7,617 थर्ड जेंडर वोटर और लगभग 3.99 लाख वरिष्ठ नागरिक (85+) भी इस चुनाव में हिस्सा लेंगे.

तमिलनाडु व‍िधानसभा चुनाव 2026 में मतदान केंद्र

निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए राज्यभर में 75,032 मतदान केंद्र स्थापित किए हैं. प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा तय की गई है, ताकि मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित और सुगम रह सके.

कुल मिलाकर, सीट बंटवारे को लेकर NDA में अंतिम दौर की बातचीत और चुनावी कार्यक्रम के ऐलान के साथ तमिलनाडु की सियासत अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. आने वाले कुछ दिनों में सीट शेयरिंग की घोषणा के बाद चुनावी मुकाबला और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है.

तमिलनाडु चुनाव 2026: अन्नाद्रमुक का बड़ा दांव, कितनी सीटों पर लड़ेगी? NDA का सीट बंटवारा फॉर्मूला जानिए