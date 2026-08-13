पंजोखरा साहिब में बातचीत फेल, सिख संगत ने NH-1 की ओर किया कूच, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े प्रदर्शनकारी

हरियाणा के अंबाला स्थित पंजोखरा साहिब गुरुद्वारे में सिख संगत और पुलिस के बीच हुई वार्ता विफल हो गई. इसके बाद विरोध स्वरूप सिख संगत ने नेशनल हाईवे नंबर-1 (NH-1) की ओर कूच कर दिया. पुलिस ने रास्ते में बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सिख संगत ने बैरिकेड तोड़ दिए.

पंजोखरा से अंबाला की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिस ने कई स्थानों पर अतिरिक्त बैरिकेडिंग की है. साथ ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन भी तैनात किए गए हैं.

गुरसिमरन सिंह मंड विवाद को लेकर बढ़ा तनाव

कुछ दिन पहले अंबाला के पंजोखरा साहिब में गुरसिमरन सिंह मंड से जुड़े विवाद के बाद सिख संगठन उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग कर रहे हैं. इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को हरियाणा पुलिस, सिख संगठनों और गुरुद्वारा प्रबंधन से जुड़े लोगों के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी.

सिख संगठनों की ओर से यह मांग भी उठाई जा रही है कि गुरसिमरन सिंह मंड पर हुए हमले के मामले में जिन सिख युवकों के खिलाफ हरियाणा पुलिस कार्रवाई कर रही है, उसे तत्काल रोका जाए.

हाइवे जाम करने की कोशिश, पुलिस से टकराव

बातचीत विफल होने के बाद सिख समुदाय के लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच टकराव की स्थिति बन गई.

फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और हालात पर नजर रखी जा रही है. पुलिस ने अंबाला की ओर जाने वाले मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है.

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