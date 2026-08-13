IND vs PAK: न ग्रुप स्टेज, न सेमीफाइनल, एशियन गेम्स में इस शर्त पर होगा भारत-पाकिस्तान मैच

Asian Games 2026, IND vs PAK: जापान के आइची-नागोया में एशियन गेम्स 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे. खेलों के शुरुआती दौर में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई क्रिकेट मैच नहीं होगा, क्योंकि दोनों टीम अलग-अलग क्वार्टर फाइनल में रखी गईं हैं. अक्सर अलग-अलग देशों के टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच आम बात होती है, लेकिन इस बार फैंस को इनके बीच संभावित मुकाबले के लिए नॉकआउट स्टेज तक इंतजार करना होगा.

भारत की पुरुष टीम को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी अन्य एशियाई दिग्गज टीमों के साथ सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह दी गई है. बाकी छह टीमों को अंतिम आठ में अपनी जगह पक्की करने के लिए ग्रुप स्टेज में मुकाबला करना होगा.

भारत को क्वार्टर फाइनल 2 में मिली जगह

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को क्वार्टर फाइनल 2 में रखा गया है, जबकि पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल 1 में खेलेगा. दोनों मैच 28 सितंबर को होने हैं. उनके प्रतिद्वंद्वियों का फैसला ग्रुप स्टेज के नतीजों से होगा, जिसमें छह अन्य टीमें क्वार्टर फाइनल की बाकी जगहों के लिए मुकाबला करेंगी.

सेमीफाइनल ड्रॉ से यह भी सुनिश्चित हो गया है कि दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी अंतिम चार में एक-दूसरे का सामना नहीं कर सकते. क्वार्टर फाइनल 2 की विजेता टीम का सामना पहले सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल 3 की विजेता टीम से होगा, जबकि क्वार्टर फाइनल 1 की विजेता टीम का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में क्वार्टर फाइनल 4 की विजेता टीम से होगा. इसका मतलब है कि भारत और पाकिस्तान को प्रतियोगिता के अंतिम चरणों तक अलग-अलग रखा जाएगा.

फाइनल मुकाबले में हो सकती है टक्कर

दोनों टीमों के टॉप दो सीडेड स्थानों पर होने के कारण, वे क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में एक-दूसरे का सामना नहीं कर सकतीं. अगर दोनों टीमें अपने-अपने नॉकआउट मैच जीत जाती हैं, तो उनके बीच एकमात्र संभावित मुकाबला गोल्ड-मेडल (फाइनल) मैच में होगा. हालांकि, अगर दोनों अपने सेमीफाइनल हार जाती हैं, तो वे ब्रॉन्ज-मेडल प्ले-ऑफ में आमने-सामने हो सकती हैं.

17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा क्रिकेट

एशियाई खेल 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे, जिसमें क्रिकेट 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खेला जाएगा. इसकी शुरुआत महिला मैचों (फाइनल 22 सितंबर को) से होगी और उसके बाद पुरुष मैच होंगे. पुरुष प्रतियोगिता में 10 टीमें और महिला इवेंट में आठ टीमें हैं.

सेमीफाइनल का लाइन-अप ऐसा है कि क्वार्टर फाइनल 2 के विजेता (संभवतः भारत) का मुकाबला क्वार्टर फाइनल 3 के विजेताओं से होगा, जबकि क्वार्टर फाइनल 1 के विजेता (संभवतः पाकिस्तान) का मुकाबला क्वार्टर फाइनल 4 के विजेताओं से होगा. दोनों सेमीफाइनल 1 अक्टूबर को होने हैं.

सभी क्रिकेट मैच नागोया के पालोमा मिज़ुहो स्टेडियम में खेले जाएंगे. यह मुक़ाबला T20 फ़ॉर्मेट में होगा और भारत ने श्रेयस अय्यर और हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में अपनी टीमें पहले ही घोषित कर दी हैं.

आइची-नागोया 2026 के लिए भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, इशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और वैभव सूर्यवंशी.

आइची-नागोया 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम

हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमाह रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, गुनालन कमलिनी, भारती फुलमाली, श्री चरणी, रेणुका ठाकुर, क्रांति गौड़, अरुंधति रेड्डी, श्रेयांका पाटिल, राधा यादव और नंदनी शर्मा.

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