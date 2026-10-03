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ममता बनर्जी ने चुनाव के बीच पैर में चोट का किया था फर्जी दावा, जांच कराएंगे: शुभेंदु अधिकारी

नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा और नतीजे 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. अधिकारी ने यह दावा नंदीग्राम II डेवलपमेंट ब्लॉक के बिरुलिया बाजार में एक रैली को संबोधित करते हुए किया, वही जगह जहां पांच साल पहले बनर्जी को चोट लगी थी.

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ममता बनर्जी ने चुनाव के बीच पैर में चोट का किया था फर्जी दावा, जांच कराएंगे: शुभेंदु अधिकारी
शुभेंदु अधिकारी ने अपने दावे के लिए मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाई.
  • शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के 2021 चुनाव के दौरान पैर की चोट के दावे को झूठ बताया है
  • ममता ने चुनाव प्रचार के दौरान पैर और कमर में चोट लगने का दावा किया था, जिसे अधिकारी नाटक करार दे रहे हैं
  • नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव से पहले अधिकारी ने इस मामले की नई जांच शुरू करने का ऐलान किया है
नंदीग्राम उपचुनाव पर इस विवाद का क्या असर पड़ेगा?

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी ने 2021 चुनाव के बीच पैर में चोट लगने का झूठा दावा किया था. उन्होंने आगे ऐलान किया कि उनकी सरकार ममता के "झूठे दावों" की नई जांच शुरू करेगी. राज्य सचिवालय 'नबन्ना' में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अधिकारी ने दावा किया कि बनर्जी ने चुनाव के दौरान अपनी चोट का नाटक किया था.

दावे के सपोर्ट में मेडिकल रिपोर्ट दिखाई

अधिकारी ने बांगुर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंस द्वारा जारी बनर्जी की मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, "ममता बनर्जी ने 2021 में नंदीग्राम में प्रचार के दौरान पैर में चोट लगने का नाटक किया था. हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि हड्डी टूटने या हड्डी खिसकने का कोई सबूत नहीं था.हम इस मामले की जांच शुरू करेंगे. उनके झूठे आरोप ने नंदीग्राम के लोगों का अपमान किया. 9 अक्टूबर को MCC (आदर्श आचार संहिता) हटने के बाद मैं और जानकारी दूंगा... आज, मैं कल किए गए अपने दावों के समर्थन में यह बात कह रहा हूं."

क्या पैर में चोट का मामला

नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होगा और नतीजे 9 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. अधिकारी ने यह दावा नंदीग्राम II डेवलपमेंट ब्लॉक के बिरुलिया बाजार में एक रैली को संबोधित करते हुए किया, वही जगह जहां पांच साल पहले बनर्जी को चोट लगी थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री बनर्जी को 10 मार्च 2021 को चुनाव प्रचार के दौरान नंदीग्राम के बिरुलिया के रेयापारा इलाके में बाएं पैर और कमर में चोट लगी थी. बनर्जी ने शुरू में कहा था कि कुछ अज्ञात लोगों ने जानबूझकर उन्हें उनकी खुली कार के दरवाजे की ओर धकेल दिया, जिससे दरवाजा उनके बाएं पैर पर जोर से लगा और भारी भीड़ के बीच उनका पैर कुचल गया. बाद में अस्पताल से जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने बताया कि जब वह समर्थकों का अभिवादन कर रही थीं, तो भारी भीड़ उनकी कार की ओर दबाव बनाने लगी, जिससे उनका पैर कुचल गया और घायल हो गया.

पूरे चुनाव व्हील चेयर पर घूमीं ममता

आधिकारिक तौर पर उनके बाएं टखने और पैर की हड्डी और लिगामेंट में गंभीर चोट की पुष्टि हुई थी, साथ ही उनके दाहिने कंधे, ऊपरी हाथ, गर्दन और कमर में भी चोट और दर्द था. उन्हें तुरंत कोलकाता वापस लाया गया और राज्य द्वारा संचालित SSKM अस्पताल में भर्ती कराया गया. कई तरह के टेस्ट के बाद, 12 मार्च को बनर्जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई; उनके बाएं पैर पर प्लास्टर लगा हुआ था और उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठकर अपना आगे का चुनाव प्रचार जारी रखा. तृणमूल कांग्रेस ने उन चुनावों में ज़बरदस्त जीत हासिल की थी; पार्टी ने 294 में से 216 सीटें जीतीं और बीजेपी को 77 सीटों पर ही रोक दिया.

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Mamata Banerjee, Suvendu Adhikari, West Bengal
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