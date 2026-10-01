आंगनवाड़ी वर्कर शहनाज का बेटा अफजल अली बना IPS, गांव के लड़के ने यूं जीती UPSC की जंग

IPS Afzal Ali Success Story: बिहार के छोटे से गांव हुसैनी में पले-बढ़े अफजल अली पश्चिम बंगाल कैडर में भारतीय पुलिस सेवा के 2024 बैच के अधिकारी हैं. आंगनवाड़ी वर्कर के इस बेटे को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में कभी हार नहीं मानने वाली जिद ने पुलिस अफसर बनाया है. देश में जेन जी आईपीएस अफसरों में से एक अफजल अली इन द‍िनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में हैं. आईपीएस अफजल अली ने 25 सितंबर 2026 को डॉ. रिदा फातमा से निकाह किया है.

अफजल अली ने महज 23 साल की उम्र में यूपीएससी की स‍िव‍िल सेवा परीक्षा में सफलता हास‍िल की.

बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं अफजल अली

29 सितंबर को उन्होंने इंस्‍टाग्राम पर अपने निकाह की फोटो शेयर करते हुए लिखा, "गुल हो, महताब हो, आईना हो, ख़ुर्शीद हो, मीर! अपना महबूब वही है जो अदा रखता हो." अफजल अली की इस पोस्ट को आईपीएस नीपा मनोचा समेत हजारों लोगों ने लाइक किया है. NDTV से खास बातचीत में आईपीएस अफजल अली ने बताया कि वे मूल रूप से बिहार के मोतिहारी (चंपारण) जिले के गांव हुसैनी के रहने वाले हैं. उनके पिता अजमद अली स्कूल में हेडमास्टर हैं, जबकि मां शहनाज नूरी आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में कार्यरत हैं. हाल ही डॉ. रिदा फातमा के साथ शादी हुई है. अभी शादी के बाद की रस्‍मों में व्‍यस्‍त हूं.

IPS अफजल अली की पत्‍नी का नाम डॉ. र‍िदा फातमा है.

2024 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अफजल अली

भारतीय पुलिस सेवा में 2024 बैच के आईपीएस अफजल अली की वर्तमान पोस्टिंग पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में है. 29 जनवरी 2000 को जन्मे अफजल अली देश के जेन जी आईपीएस अधिकारियों में शामिल हैं. वर्ष 1997 से 2012 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को जेनरेशन जेड कहा जाता है. उन्होंने 26 अगस्त 2024 को भारतीय पुलिस सेवा जॉइन की थी.अफजल अली ने बताया कि उनका आईपीएस बनने का सपना यूपीएससी में तीसरे प्रयास में पूरा हो पाया. पहले प्रयास में वे यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंच गए थे, लेकिन कुछ अंकों से चयन से चूक गए. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. दूसरे प्रयास में वह प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाए थे.

आईपीएस अफजल अली वर्तमान में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पोस्‍टेड हैं.

वाराणसी और दिल्ली में की UPSC की तैयारी

उन्होंने यूपीएससी की तैयारी वाराणसी में रहकर की. इसके बाद वह दिल्ली आ गए और यहां कोचिंग करते हुए तीसरी बार परीक्षा दी. संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2023 में उन्होंने ऑल इंडिया स्तर पर 574वीं रैंक हासिल की और पश्चिम बंगाल कैडर में आईपीएस अधिकारी बने.

सैनिक स्कूल से पढ़ाई, BHU से किया ग्रेजुएशन

अफजल अली ने शुरुआती पढ़ाई सैनिक स्कूल से की. इसके बाद वर्ष 2021 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी. उन्होंने एनडीए और बीएसएफ कमांडेंट परीक्षा भी दी. हालांकि, एनडीए में मेडिकल क्लियर नहीं कर पाए और बीएसएफ जॉइन नहीं किया. उनका सपना आईपीएस अधिकारी बनने का था, जो आखिरकार वर्ष 2024 में पूरा हो गया.



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