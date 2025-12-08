अभी सरकार देख रही है...इंडिगो मामले में जल्द सुनवाई से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट

इंडिगो की कई उड़ानों के अचानक कैंसिल होने से देशभर के एयरपोर्ट पर यात्रियों की परेशानी को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तात्कालिक सुनवाई से इनकार कर दिया. इस मामले में एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष मामले का जिक्र करते हुए कहा कि बिना किसी पूर्व सूचना के कई उड़ानें रद्द कर दी गईं, जिससे यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

सीजेआई सूर्यकांत ने क्या कहा

वकील ने इसे “गंभीर मुद्दा” बताया और तुरंत दखल देने की मांग की. हालांकि, पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही इस मामले पर संज्ञान ले चुकी है और फिलहाल तत्काल दखल की आवश्यकता नहीं है. CJI सूर्य कांत ने कहा, “हम समझते हैं कि लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं. जिन्हें जरूरी काम है, स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति है… लेकिन भारत सरकार ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है. समय पर कार्रवाई होती दिख रही है. देखते हैं कुछ समय में स्थिति कैसे विकसित होती है. अभी तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.”

DGCA से स्टेटस रिपोर्ट की मांग

याचिका में मांग की गई है कि DGCA से इस मामले में एक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी जाए. इंडिगो की ऑपरेशनल सर्विस में दिक्कतों की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हालांकि अब इंडिगो की सर्विस सामान्य हो रही है. इंडिगो ग्राहकों की परेशानी के लिए माफीनामा जारी कर चुकी है और कह रही है कि 10 दिसंबर तक सर्विस पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी.