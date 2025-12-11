इंडिगो एयरलाइंस के सुधर रहे हालात, 3 दिनों में एक भी ‘सैम-डे कैंसिलेशन’ नहीं

इंडिगो एयरलाइंस की उड़ाने धीरे-धीरे रनवे पर आ रही हैं. पिछले कुछ दिनों इंडिगो एयरलाइन्स के ऑपरेशंस में बड़ा सुधार देखने को मिला है. एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया कि हालात लगातार सुधार आ रहा है. 8 दिसंबर से नेटवर्क में सभी 138 डेस्टिनेशन फिर से पूरी तरह जुड़ गए. 9 दिसंबर से इंडिगो का ऑपरेशन पूरी तरह से स्‍टेबल है. पिछले 3 दिनों में एक भी ‘सैम-डे कैंसिलेशन' नहीं हुआ है, सिर्फ मौसम/तकनीकी जैसे मामूली कारणों को छोड़कर ऑन-टाइम परफॉर्मेंस फिर से इंडिगो के पुराने स्तर पर आ गया है.

इंडिगो एयरलाइन में प्रतिदिन सुधार जारी है. गुरुवार को 1,950 से ज्यादा उड़ानें ऑपरेट होने की उम्मीद है. इससे लगभग 3 लाख यात्रियों के सफर करने का अनुमान है. इंडिगो ने कहा कि वे अधिकारियों के साथ मिलकर स्थिति को सामान्य करने पर लगातार काम कर रहे हैं, उसका फोकस सुरक्षा, समय पर ऑपरेशन और हर यात्री को बेहतर सेवा देना पर है.

तीन दिनों में एक भी ‘सैम-डे कैंसिलेशन' नहीं

8 दिसंबर: 1,700+ उड़ानें, सिर्फ 1 कैंसिल

9 दिसंबर: 1,800+ उड़ानें, 0 कैंसिल

10 दिसंबर: 1,900+ उड़ानें, 2 कैंसिल

11 दिसंबर: 1,950+ उड़ानें (अनुमानित)

विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने संकटग्रस्त इंडिगो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स को हाल ही में हुई परिचालन संबंधी बाधाओं पर आंकड़ों और नवीनतम जानकारियों सहित एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए गुरुवार को तलब किया है. बुधवार को इंडिगो ने दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई सहित तीन प्रमुख हवाई अड्डों से 220 उड़ानें रद्द कर दी थीं, जिनमें से दिल्ली में सबसे अधिक 137 उड़ानें रद्द हुईं. इंडिगो के चेयरमैन विक्रम मेहता ने 10 दिनों में पहली बार बुधवार को संकट के बारे में बात की, हवाई अड्डों पर अराजकता के लिए माफी मांगी और बड़े पैमाने पर व्यवधानों का कारण आंतरिक और बाहरी ‘अप्रत्याशित' घटनाओं के संयोजन को बताया.

