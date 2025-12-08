इंडिगो की सर्विस हो रही सामान्य, जयपुर से कोई फ्लाइट नहीं हुई कैंसिल, 10 अपडेट में जानें पूरा हाल

- जयपुर एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें सामान्य रूप से संचालित हो रही हैं और अब तक कोई उड़ान रद्द नहीं हुई है
- इंडिगो ने स्टाफ की कमी के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द की थीं, जिससे यात्रियों को परेशानी हुई थी
- CEO पीटर एल्बर्स ने बताया कि एयरलाइन नेटवर्क को स्थिर करने के लिए काम चल रहा है और स्थिति जल्दी सामान्य होगी
- जयपुर में इंडिगो की सर्विस सामान्य: पिछले कुछ दिनों से ऑपरेशनल दिक्कतों से जूझ रही इंडिगो की सर्विस अब सामान्य होने लगी है. जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है. जानकारी के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट से अभी तक कोई उड़ान रद्द नहीं हुई. जयपुर एयरपोर्ट से अभी तक 7 विमानों ने उड़ान भरी है. वहीं अन्य फ्लाइट्स भी अपने शिड्यूल पर बताई जा रही है.
- अभी तक इन फ्लाइट्स ने भरी उड़ान: इंडिगो की सुबह 5:35 बजे बेंगलुरु की फ्लाइट 6E-839, गोवा की फ्लाइट 6E6977 5:45 बजे, चंडीगढ़ की फ्लाइट 6E7742 सुबह 5:50 बजे, सुबह 6:10 बजे हैदराबाद की फ्लाइट 6E-752, सुबह 6:25 बजे इंदौर की फ्लाइट 6E7744, गुवाहाटी की सुबह 6:40 बजे की फ्लाइट 6E-748 और उदयपुर की फ्लाइट 6E7465 फ्लाइट उड़ान भर चुकी है
- बाकी एयरपोर्ट पर क्या हालात: मंगलवार से स्टाफ की कमी से जूझ रही एयरलाइन कंपनी की सेवाओं में परेशानी आई थी, जिससे देशभर के हवाई मुसाफिरों को दिक्कतें हुई. जयपुर समय देश के कई प्रमुख हवाई अड्डों पर सैकड़ो उड़ाने रद्द की गई थी. फिलहाल इंडिगो अपनी सेवाओं को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा है, पूरे देश समेत जयपुर में भी स्थिति सामान्य होने लगी है.
- इंडिगो एयरलाइन का बयान: CEO पीटर एल्बर्स ने कहा कि एयरलाइन नेटवर्क को स्थिर करने की दिशा में काम कर रही है और 10 दिसंबर तक स्थिति सामान्य करने का लक्ष्य है. कंपनी ने घोषणा की है कि 5 से 15 दिसंबर के बीच यात्रा के लिए कैंसलेशन और रीशेड्यूलिंग चार्ज पूरी तरह माफ होंगे और सभी रद्द टिकटों का ऑटोमैटिक रिफंड दिया जाएगा.
- इंडिगो पर डीजीसीए की सख्ती: DGCA ने शनिवार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि CEO को 24 घंटे के भीतर जवाब देना होगा कि क्यों एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई न की जाए. DGCA ने पाया कि उड़ानों में अव्यवस्था का मुख्य कारण इंडिगो की ओर से नए Flight Duty Time Limitation (FDTL) नियमों के तहत स्टाफिंग और रोस्टरिंग की पर्याप्त व्यवस्था न करना है.
- 600 से ज्यादा किया रिफंड: इंडिगो ने रद्द या अत्यधिक विलंबित उड़ानों के लिए कल शाम तक 610 करोड़ रुपये के रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर ली है और शनिवार तक 3,000 नग सामान यात्रियों तक पहुंचा दिया गया है. सरकार ने कहा कि देश का विमानन नेटवर्क तेजी से सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है और परिचालन पूरी तरह स्थिर होने तक सभी सुधारात्मक कदम लागू रहेंगे.
- एविएशन मिनिस्टर ने क्या कहा: देशभर में इंडिगो एयरलाइंस से हुई दिक्कतों पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि चार डीजीसीए अधिकारियों के साथ मिलकर विस्तृत जांच की जाएगी. उसी आधार पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. हमारा पूरा फोकस यात्रियों को एयरपोर्ट पर और यात्रा करने वालों को कम से कम असुविधा हो, इस पर रहा है.
- इंडिगो की सर्विस में क्यो आई दिक्कत : देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने अपने अब तक के सबसे बड़े परिचालन संकट के कारण सैकड़ों उड़ानों को रद्द कर दिया. नए नियमों के तहत पायलटों की ड्यूटी समय सीमा में बदलाव और इंडिगो के ''लीन-स्टाफिंग'' मॉडल ने मिलकर संकट को जन्म दिया.
- एफडीटीएल नियमों से बदलाव: डीजीसीए) ने उड़ान ड्यूटी समय-सीमा (एफडीटीएल) नियमों में बदलाव किए. नए नियमों के तहत पायलटों का साप्ताहिक आराम 36 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे किया गया, रात में उड़ानों की संख्या सीमित की गई, और लगातार रात की ड्यूटी को केवल दो तक सीमित किया गया। इससे प्रत्येक पायलट द्वारा संचालित उड़ानों की संख्या में काफी कमी आई.
- इंडिगो में स्टाफ की कितनी कमी: इंडिगो ने अपने एयरबस ए320 बेड़े के लिए 2,422 कप्तानों की आवश्यकता बताई थी, लेकिन केवल 2,357 कप्तान उपलब्ध थे और 'फर्स्ट ऑफिसर्स' में भी कमी थी. इसके साथ ही एयरलाइन का उच्च विमान उपयोग और रात की उड़ानों पर निर्भरता वाला मॉडल काम नहीं आया, जिसके कारण दो दिसंबर से बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने लगीं।
