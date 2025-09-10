विज्ञापन
ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जैश के गढ़ एक्टिव थे भारतीय सिम, नेपाली शख्स पाक की जासूसी में गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और झारखंड एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में रांची के लोअर बाजार इलाके से आईएसआईएस से जुड़े संदिग्ध आतंकी अशहर दानिश को गिरफ्तार किया गया. वहीं दिल्ली से एक आतंकी को भी गिरफ्तार किया गया है.

ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जैश के गढ़ एक्टिव थे भारतीय सिम, नेपाली शख्स पाक की जासूसी में गिरफ्तार
  • ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जैश के गढ़ बहावलपुर और लाहौर में एक्टिव थे 11 भारतीय SIM कार्ड
  • पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में नेपाली शख्स को भारत में किया गया गिरफ्तार
  • भारत में जिस नेपाली को गिरफ्तार किया गया है, वो ISI को भारतीय सिम कार्ड सप्लाई करता था
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े एक बड़े जासूसी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद नए-नए खुलासे हो रहे हैं. अब नेपाल के नागरिक प्रभात कुमार चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है, जो भारत से खरीदे सिम कार्ड पाकिस्तान भेज रहा था. सिम कार्ड्स का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में जैश के गढ़ बहावलपुर और लाहौर जैसे इलाकों में किया जा रहा था.

भारत से खरीदे सिम पाकिस्तान में एक्टिव

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने भारत में 16 सिम कार्ड खरीदे थे, जिनमें से 11 सिम पाकिस्तान में एक्टिव मिले. ये सिम कार्ड ISI एजेंट्स को नेपाल के रास्ते भेजे गए थे. इस मामले की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी को अमेरिकी वीजा का लालच देकर ISI एजेंट्स ने अपने जाल में फंसाया था. प्रभात चौरसिया को अब भारत से गिरफ्तार किया गया.

ISI का एक हैंडलर नेपाल में सक्रिय

इसके पास से कई डिजिटल डिवाइस और सिम कार्ड के पैकेट भी मिले हैं. पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) और 152 के तहत मामला दर्ज किया है. सूत्रों के मुताबिक, ISI का एक हैंडलर नेपाल में सक्रिय है, जो इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा था. इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं इस जासूसी के पीछे कोई बड़ा आतंकी साजिश तो नहीं रची जा रही है.

