सड़क सुरक्षा और पैदल यात्रियों के लिए 6 महीने में बनेंगे नए नियम... सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छह महीने के भीतर सड़क सुरक्षा से जुड़े उपायों को मजबूत करने के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया है. शीर्ष अदालत ने सड़कों और फुटपाथ पर चलने वालों की सुरक्षा से संबंधित कई और आदेश भी दिए हैं.

कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़क सुरक्षा के हित में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138(1ए) के तहत नियम बनाने का निर्देश दिया है ताकि सार्वजनिक स्थानों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर गैर मोटर चालित वाहन और पैदल चलने वालों की गतिविधियों और पहुंच को रेगुरलाइज किया जा सके.

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित अहम निर्देश जारी किए हैं