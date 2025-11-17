विज्ञापन
विस्फोटक लेकर दिल्ली के हर कोने में घूमा सुसाइड बॉम्बर उमर, क्या थी उसकी मंशा?

दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद कई CCTV फुटेज सामने आ रहे हैं. कई वीडियोज में i20 कार को घूमते हुए देखा जा सकता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उमर सही लोकेशन की तलाश में था? वो क्यों घूमता रहा? और क्या ब्लास्ट का टारगेट उसने आखिरी पलों में बदला था?

नई दिल्ली:

लाल किला धमाके के बाद सामने आई CCTV की 43 तस्वीरों ने एक चौंकाने वाली हकीकत उजागर की है. उमर उन नबी पिछले 24 घंटे तक धमाके से भरी i20 लेकर दिल्ली का चप्पा–चप्पा घूमता रहा. लुटियन दिल्ली से लेकर साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, लगभग हर ज़ोन में उमर विस्फोटक से भरी कार लेकर घूमता रहा. 

ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उमर सही लोकेशन की तलाश में था? वो क्यों घूमता रहा? और क्या ब्लास्ट का टारगेट उसने आखिरी पलों में बदला था?

नीचे पूरी टाइमलाइन है जिसमें एक-एक मिनट की मूवमेंट है जो बताती है कि कैसे एक सुसाइड बॉम्बर राजधानी में खुलेआम घूमता रहा…

उमर की i20 की पूरी टाइमलाइन- ब्लास्ट से पहले की हर मूवमेंट

29 अक्टूबर: यूनिवर्सिटी में मूवमेंट

6:36 PM- i20 कार कॉमन पार्किंग में पार्क

8:18 PM- i20 को होस्टल एरिया में पार्क किया

30 अक्टूबर: यूनिवर्सिटी से बाहर निकली कार 

7:31 AM – कॉमन पार्किंग में कार

2:38 PM – मैकेनिक और कम्पाउंडर से पार्किंग में मुलाकात

2:41 PM – i20 यूनिवर्सिटी से बाहर निकली

9–10 नवंबर: दिल्ली में ‘टारगेट हंट' शुरू

9 नवंबर रात- दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे

11:43 PM – खलीलपुर टोल पर i20 देखी गई.

10 नवंबर तड़के

12:46 AM – खलीलपुर टोल से बाहर

1:45 AM – कार दोबारा टोल पर दिखी

3:07 AM – KMP के पास कार पार्क

6:42 AM – KMP पर ही कार खड़ी

6:42 AM – एक्सप्रेसवे से बाहर निकल गई

10 नवंबर सुबह — दिल्ली की लंबी राउंडिंग

एंट्री पूर्वी-दक्षिणी दिल्ली

8:03 AM – बदरपुर में एंट्री

8:31 AM – आश्रम चौक

8:35 AM – DND की ओर

8:37 AM – DND से मयूर विहार

8:39 AM – मयूर विहार एंट्री

8:47 AM – चिल्ला CNG पंप

8:56 AM – फिर मयूर विहार

8:58 AM – DND से लौटकर आश्रम

इंडिया गेट–लुटियन जोन

9:17 AM – निज़ामुद्दीन थाने के सामने

9:18 AM – इंडिया गेट की ओर

9:22 AM – इंडिया गेट पहुंचा

9:25 AM – शाहजहां रोड

9:26 AM – अकबर रोड की ओर

9:30 AM – रेल भवन

9:31 AM – कर्तव्यपथ

9:31 AM – सुनहरी बाग रोड

9:33 AM – तुगलक रोड पुलिस स्टेशन

9:35 AM – लोधी रोड

9:40 AM – अरविंदो मार्ग

9:48 AM – सफदरजंग अस्पताल

10 नवंबर दोपहर- पुरानी दिल्ली पहुंची कार

2:04 PM – CP आउटर सर्किल

2:10 PM – बराखंभा रोड

2:17 PM – रामलीला मैदान

2:34 PM – तुर्कमान गेट मस्जिद

3:15 PM – दिल्ली गेट

3:16 PM – दरियागंज थाना

10 नवंबर शाम- अंतिम 3 घंटे, शक होता है ‘बम असेंबलिंग'

3:29 PM – लाल किला पार्किंग में एंट्री

6:23 PM – पार्किंग से बाहर

यही सबसे बड़ा क्लू है. 3 घंटे की पार्किंग की अवधि में एजेंसियों को शक है कि उमर ने कार में ही बम असेंबल किया. उसे शायद आदेश मिला कि टारगेट लाल किला बाहरी क्षेत्र होगा.

10 नवंबर शाम 6:50 PM- ब्लास्ट पॉइंट पर i20 पहुंची और कुछ ही मिनट बाद लाल किले के बाहर धमाका कर दिया गया.

