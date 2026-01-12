भारत में जेन-Z का मिजाज क्या है? विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में PM मोदी ने बताया

स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम् में आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं की सफलता देश को ऊंचाई देती है. पीएम मोदी ने भारत में जेन Z का मिजाज क्या है? इस विषय पर भी अपनी बात रखी. पीएम मोदी ने कहा- जिन विषयों को आपने आज चर्चा में लिया है. खासतौर पर लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी... यह प्रशंसनीय है. यह दिखता है कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित भारत के निर्माण के लिए कितनी संकल्पित है. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत में जेन जेड का मिजाज क्या है? पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत का जेन-Z कितनी क्रिएटिविटी से भरा हुआ है.



भारत का 'जेन Z' कितनी रचनात्मकता से भरा हुआ है: पीएम मोदी

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आपने यहां जो प्रेज़ेंटेशन रखे, वह दिखाता है कि हमारी अमृत पीढ़ी विकसित भारत के निर्माण के लिए कितनी संकल्पित है. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारत में 'जेन Z' की मिज़ाज क्या है? भारत का 'जेन Z' कितनी रचनात्मकता से भरा हुआ है..."



राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जीवन जीएंः पीएम मोदी

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है. स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है. हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कैसे हम राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जीवन जीएं, कैसे हमारे हर प्रयास में समाज, देश का हित हो, स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ा प्रेरक है. स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए हर साल 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, उन्हीं की प्रेरणा से आज 12 जनवरी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए चुना गया है..."

With innovative ideas, energy and purpose, Yuva Shakti is at the forefront of nation-building. Addressing the concluding session of Viksit Bharat Young Leaders Dialogue.#YoungLeadersDialogue2026

https://t.co/EqpOuO20Fu — Narendra Modi (@narendramodi) January 12, 2026

चुटकी लेते हुए पीएम मोदी ने पूछा- आप थक तो नहीं गए हैं?



पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि दो दिन से आप वक्ताओं को सुन रहे हैं, क्या मुझे सुनकर थक नहीं जाओगे. उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी , तब आपमें से बहुत से युवा ऐसे होंगे, जिनका जन्म ही नहीं हुआ होगा. जब मैंने 2014 में पीएम पद की शपथ ली होगी, तब आपमें से ज्यादातर लोगों को बच्चा कहा जाता होगा. लेकिन मुझे हमेशा युवा पीढ़ी पर बहुत ज्यादा विश्वास रहा है. आपका सामर्थ्य और आपके टैलंट से खुद भी एनर्जी पाता रहा हूं.



2014 का वो दौर आपने नहीं देखा होगाः पीएम मोदी



पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मैंने जब आपसे बातचीत शुरू की तो 2014 का जिक्र किया था, तब आपमें से ज्यादातर युवा 8-10 साल के रहे होंगे. आपने पॉलिसी पैरालिसिस का वह दौर नहीं देखा जब उस समय की सरकार की इसलिए आलोचना होती थी क्योंकि वह समय पर फैसले नहीं लेती थी और जो फैसले होते थे वह ज़मीन पर ठीक से लागू नहीं होते थे... देश का युवा परेशान था... आज ये सारी बातें बहुत असामान्य लगती हैं लेकिन एक दशक पहले तक यही सब कुछ चलता था."



डिजिटल इंडिया ने भारत में क्रिएटर्स का एक नया समुदाय खड़ा कियाः पीएम मोदी



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "डिजिटल इंडिया ने भारत में क्रिएटर्स का एक नया समुदाय खड़ा कर दिया है. भारत आज ऑरेंज इकोनॉमी यानी कल्चर, कंटेंट और क्रिएटिविटी का अभूतपूर्व विकास देख रहा है... हमारी जो कहानियां हैं रामायण, महाभारत बहुत कुछ है, क्या हम उसे गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बाज़ार है. हम अपनी पौराणिक कथाओं को लेकर भी गेमिंग की दुनिया में नए खेल ला सकते हैं..."