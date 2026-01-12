विज्ञापन
दिल्ली पर टूटा सर्दी का पहाड़, मसूरी, जम्मू, शिमला, टिहरी और कांगड़ा को भी पीछे छोड़ा

ठंड के चलते सुबह और रात में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जनवरी से 14 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. इन दिनों अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री और न्यूनतम 3 से 4 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

  • दिल्ली और एनसीआर में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है, पारा कई इलाकों में तीन डिग्री से नीचे गिरा है
  • जनवरी 2023 के बाद यह जनवरी महीने का सबसे ठंडा दिन रहा, न्यूनतम तापमान 3 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया
  • हिमाचल प्रदेश के शिमला सहित कई इलाकों में तापमान तीन से छह डिग्री के बीच दर्ज किया गया है
नई दिल्ली:

दिल्ली समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है. राजधानी के कुछ इलाकों में सोमवार तड़के पारा गिरकर तीन डिग्री से नीचे पहुंच गया. दिल्ली की सर्दी ने इस बार शिमला, मसूरी और जम्मू को भी पीछे छोड़ दिया है. जनवरी 2023 के बाद यह इस महीने का सबसे ठंडा दिन रहा. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, 16 जनवरी 2023 को न्यूनतम तापमान गिरकर 1.4 डिग्री सेल्सियस हो गया था.

ठंड के चलते सुबह और रात में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है. मौसम विभाग ने 12 जनवरी से 14 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है.
 

  1. सोमवार सुबह 8:30 बजे दर्ज स्टेशन-वार आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.2 डिग्री कम था.
  2. पालम में न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि लोधी रोड स्टेशन में तीन डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
  3. आईएमडी के आंकड़ों के अनुसार रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

आईएमडी ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है. विभाग ने बताया कि अगले दो दिन तक राजधानी में शीतलहर की स्थिति बने रहने का अनुमान है.

ठंड को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन 15 जनवरी तक नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों में बच्चों के लिए छुट्टी घोषित कर दी है.

शिमला का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस

वहीं हिमाचल प्रदेश में राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. इसके अलावा नाहन में 5.1, जुब्बरहट्टी में 3.8, कुफरी में 4.6, पांवटा साहिब में 6.0, सराहन में 4.4, देहरा गोपीपुर में 4.0 और नेरी में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं ठंड की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों में नदी-नाले और झरने जमने लगे हैं. सड़कों पर ब्लैक आइस जम रही है. इससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है.

इसके अलावा, मौसम विभाग ने सात राज्यों - हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. ताजा पूर्वानुमान रिपोर्ट में ये चेतावनी दी गई है कि घने कोहरे का संकट अगले कुछ दिनों तक बना रहेगा.

फोरकास्ट रिपोर्ट के मुताबिक, "उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी तक कुछ इलाकों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि 18 जनवरी 2026 तक कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है. बिहार में भी 12 जनवरी तक कुछ इलाकों में सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, और 17 जनवरी 2026 तक कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान है."

