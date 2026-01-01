विज्ञापन
आसान हुआ सफर... आजादी के 78 साल बाद हिमाचल के इस गांव में पहुंची सड़क, तो झूम उठे लोग

दशकों बाद गांव में बस पहुंचती देख ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बस के सफल ट्रायल पर ग्रामीणों ने उत्सव मनाया और महेश राज, करसोग प्रशासन, लोक निर्माण विभाग व परिवहन निगम के अधिकारियों का भव्य स्वागत किया.

मंडी जिले के करसोग उपमंडल के दुर्गम क्षेत्र तुमन के लिए बीते सोमवार का दिन ऐतिहासिक रहा. आजादी के 78 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद, सीमावर्ती पंचायत तुमन का यह गांव आखिरकार सड़क जैसी मूलभूत सुविधा से जुड़ गया है. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित शकेलड से तुमन (2.700 किमी) लंबी सड़क का विधिवत उद्घाटन वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वी सिंह नेगी की अध्यक्षता में हुआ. इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी और पूर्व प्रत्याशी महेश राज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उद्घाटन के साथ ही गांव के लिए HRTC बस का सफल ट्रायल भी किया गया, जिसे एसडीएम करसोग गौरव महाजन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

दशकों बाद गांव में बस पहुंचती देख ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. बस के सफल ट्रायल पर ग्रामीणों ने उत्सव मनाया और महेश राज, करसोग प्रशासन, लोक निर्माण विभाग व परिवहन निगम के अधिकारियों का भव्य स्वागत किया. ग्रामीणों ने चालक और परिचालक को मालाएं पहनाईं और शकेलड से तुमन तथा तुमन से आनी तक बस में सफर कर अपनी खुशी जाहिर की. इस उपलब्धि से न केवल तुमन गांव, बल्कि आसपास की अन्य बस्तियों के लोगों को भी आवाजाही में बड़ी राहत मिलेगी. कार्यक्रम के दौरान गांव में मिठाइयां बांटी गईं और एक अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया गया.

समारोह के दौरान स्थानीय पंचायत के उप-प्रधान चमन खाची और कांग्रेस उपाध्यक्ष किशोरी लाल शर्मा ने इस परियोजना को सफल बनाने वाले सभी विभागों का आभार व्यक्त किया. ग्रामीणों ने नेताओं को गांव की अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया और नियमित बस सेवा शुरू करने की मांग रखी. मुख्य अतिथि महेश राज ने ग्रामीणों को बधाई देते हुए आश्वासन दिया कि गांव को जल्द ही नियमित बस सुविधा से जोड़ा जाएगा और अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा.

