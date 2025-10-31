दम लगा के हईशा.. जब कहीं से नहीं मिली मदद, मंडी के लोगों ने कर दिया करिश्मा...कंधे पर से कार को निकाला दिया!

हिमाचल प्रदेश में इस साल आई प्राकृतिक आपदा से मिले घाव अभी तक भरे नहीं हैं. इसके जख्म अभी भी जगह-जगह पर दिख जा रहे हैं.यहां के लोग इन जख्मों से मिल-जुलकर निपट रहे हैं. इस तरह की कई कहानियां रोज-रोज सामने आ रही हैं. ऐसी ही एक कहानी मंडी जिले के ककलोह में सामने आई है. वहां जून महीने से फंसी एक कार को निकालने में जब हर तरकीब नाकाम रही तो लोगों ने अपने कंधे को ही रोड बनाकर गाड़ी को वहां से निकाल दिया. लोगों के इस प्रयास की हर तरफ तारीफ हो रही है.

कब और कहां की है घटना

मंडी जिले के ककलोह में इस साल 30 जून को आई आपदा में इस गांव का संपर्क कट गया था. वहां एक गाड़ी एक ऐसी जगह फंस गई. उसे निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था. गाड़ी ऐसी जगह से फंसी थी, जहां पैदल रास्ता तक ढंग का नहीं था.गाड़ी को निकालने के कई प्रयास विफल हो चुके थे. इसके लिए सरकार से भी संपर्क किया गया. लेकिन कोई मदद नहीं मिली. इसके बाद लोगों ने अपने कंधे पर लकड़ी का पटरा रखकर उसे पुल का रूप दिया.

लोगों की इस कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिस गांव का वीडियो है, उस गांव की निवासी डिंपल शर्मा ने बताया कि वीडियो करीब 15 दिन पुराना है. लोगों की गाड़ियां तीस जून से फंसी हैं. अब उन्हें निकालने के लिए उनके गांव के लोग ऐसे ही जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन इस जुगाड़ में कहीं ना कहीं जान का जोखिम भी है, जरा सी चूक हुई गाड़ी पलटी तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है.

