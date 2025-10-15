सड़क पर लट्टू की तरह घूम गई हिमाचल रोडवेज की बस, पलटने से बाल-बाल बची; देखें खौफनाक वीडियो

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ऊना से शिमला जा रही हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (एचआरटीसी) की बस मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर ही डिवाइडर से टकरा गई और उल्टी दिशा में जाकर खड़ी हो गई. हादसे के समय बस में करीब 30 सवारियां मौजूद थीं, गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई. इस घटना का जो वीडियो सामने आया है, उसे देख कोई भी डर जाएगा.

जब सड़क पर लट्टू बन गई रोडवेज बस

सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक बस रोड से आ रही है लेकिन तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है और बस इधर-उधर दौड़ने लगती है. सब किसी फिल्मी स्टंट की तरह काबू से बाहर दिखी, अंदर बैठे लोगों का कलेजा मुंह में आ गया. वहीं बाहर खड़े लोग अगर सही समय पर ना भागते तो गंभीर हादसा हो सकता था. लेकिन खुशकिस्मती से बस पास खड़े ट्रक से जा टकराई और पलटने से बच गई.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यह घटना सुबह करीब सात बजे की है, जब ऊना डिपो की बस शिमला के लिए रवाना हुई थी. हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और यात्रियों की मदद की. स्थानीय लोगों ने बताया कि बस की दिशा अचानक बदल गई, जिससे वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े. यह पूरा घटनाक्रम पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दुर्घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही हादसे की वजह हो सकती है, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो पाएगी. बस में सवार यात्रियों को दूसरी बस के माध्यम से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया. एचआरटीसी प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आंतरिक जांच के आदेश भी दिए हैं।