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दिल्ली के द ललित होटल में मिला घटिया डेयरी व्हाइटनर, FSSAI ने जारी किया नोटिस

एफएसएसएआई टीम ने संबंधित डेयरी व्हाइटनर को खराब पाए जाने के बाद उसकी बिक्री तुरंत प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए हैं. 

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दिल्ली के द ललित होटल में मिला घटिया डेयरी व्हाइटनर, FSSAI ने जारी किया नोटिस
दिल्ली में होटल द ललित नेस्ले इंडिया के लो-फैट डेयरी व्हाइटनर का नमूना जांच में फेल हो गया है.
  • द ललित होटल से लिए गए नेस्ले इंडिया के लो-फैट डेयरी व्हाइटनर का नमूना जांच में फेल हुआ
  • एफएसएसएआई ने द ललित होटल को नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी कर दी है और रिपोर्ट की प्रति सौंप दी है
  • खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए इस उत्पाद की बिक्री तुरंत रोकने का आदेश दिया गया है
असुरक्षित डेयरी व्हाइटनर से सेहत को क्या नुकसान है?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में बने द ललित होटल से लिए गए नेस्ले इंडिया के लो-फैट डेयरी व्हाइटनर का नमूना जांच में फेल हो गया है. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बताया कि लैब जांच में यह उत्पाद तय खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया.

एफएसएसएआई के मुताबिक जांच रिपोर्ट में इस नमूने को घटिया गुणवत्ता वाला और असुरक्षित माना गया है. यानी यह उत्पाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत तय नियमों पर खरा नहीं उतरा.

द ललित होटल से लिया गया था सैंपल

खाद्य नियामक ने बताया कि यह नमूना नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित द ललित होटल से लिया गया था. नियमित जांच प्रक्रिया के तहत इसे प्रयोगशाला भेजा गया था. रिपोर्ट आने के बाद उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल सामने आए.

होटल को भेजा गया नोटिस

एफएसएसएआई ने जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबार संचालक (FBO) को सौंप दी है. साथ ही नियमों का पालन नहीं करने के मामले में भारत होटल्स लिमिटेड को नोटिस भी जारी किया गया है. नियामक ने कहा है कि संबंधित पक्ष को कानून के अनुसार निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट के खिलाफ अपील करने का पूरा अधिकार है.

बिक्री तुरंत रोकने का आदेश

यह फैसला उपभोक्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य उत्पादों की नियमित जांच से बाजार में गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलती है और लोगों तक सुरक्षित खाद्य सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित किया जा सकता है. इसी उद्देश्य से एफएसएसएआई समय-समय पर ऐसे निरीक्षण और जांच अभियान चलाता है.

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