भारतीय फूड रेगुलेटर FSSAI यानी खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने साफ-सफाई, शुद्धता और अन्‍य नियमों के गंभीर उल्लंघन मिलने के बाद दो प्रमुख फूड कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है. FSSAI ने 'M/s TCF Chocolates and Gifts Pvt. Ltd.' और 'M/s Shivam Agro' के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिए हैं. इन दोनों कंपनियों को लाइसेंस सस्पेंशन की अवधि के दौरान अपनी सभी फूड बिजनेस गतिविधियां पूरी तरह बंद रखने का निर्देश दिया गया है.

TCF चॉकलेट्स एंड गिफ्ट्स के यहां मिली गंभीर खामियां

चॉकलेट और गिफ्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी M/s TCF Chocolates and Gifts के यहां निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई और सैनिटेशन की बेहद खराब व्यवस्था पाई गई. फूड प्रोसेसिंग एरिया में कीड़े-मकौड़े और बिल्ली के मल के निशान मिले, साथ ही खुले ड्रेनेज और खराब पेस्ट कंट्रोल की समस्या सामने आई.

इसके अलावा, वहां एक्सपायर्ड फूड कलर, खाद्य सामग्री के पास रखे क्लीनिंग केमिकल और जरूरी फूड सेफ्टी रिकॉर्ड न होना जैसी गंभीर कमियां पाई गईं. पिछले निरीक्षण में भी इस कंपनी का कम्प्लायंस स्कोर सिर्फ 14% था.

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शिवग एग्रो पर भी गिरी गाज

मक्का और अन्य खाद्य उत्पादों से जुड़ी कंपनी M/s Shivam Agro के परिसर में मक्खियों, कचरे, रुके हुए गंदे पानी और मकड़ियों का भारी प्रकोप देखा गया. वहां चूहों की गतिविधि, खराब पेस्ट कंट्रोल, जंग लगे उपकरण और खाद्य सामग्री के साथ गैर-खाद्य सामान को एक साथ रखा हुआ पाया गया.

खाद्य तेल की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होने वाले टैंकों की फूड-कॉन्टैक्ट सुरक्षा भी संतोषजनक नहीं मिली और इन-हाउस लैब काम नहीं कर रही थी. इसके अलावा, उत्पादों की लेबलिंग में सर्विंग और कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी गलत जानकारियां दी गई थीं.