Share Market Updates: आज बाजार में आई तेजी के पीछे ग्लोबल बाजारों का सपोर्ट अहम वजह रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पॉजिटिव माहौल और प्रमुख एशियाई बाजारों में मजबूती का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिख रहा है.

Stock Market Today: सेंसेक्स 400 अंक चढ़ा, निफ्टी 26100 के पार, आईटी शेयरों में जोरदार तेजी
Stock Market Updates: सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मजबूती के साथ खुले और शुरुआती कारोबार में आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी हुई.
नई दिल्ली:

Stock Market Opening Bell: हफ्ते की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी अच्छी रही. सोमवार 22 दिसंबर को बाजार खुलते ही निवेशकों के चेहरे पर रौनक दिखी. ग्लोबल बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेतों का असर घरेलू बाजार पर भी साफ नजर आया. सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही मजबूती के साथ खुले और शुरुआती कारोबार में आईटी शेयरों में जोरदार खरीदारी ने बाजार की तेजी को और सपोर्ट दिया.

 सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी

सोमवार सुबह 9 बजकर 30 मिनट के करीब बीएसई सेंसेक्स 482 अंकों (0.57%) की तेजी के साथ 85,411 के स्तर पर कारोबार करता दिखा. वहीं निफ्टी 50 भी 160 अंकों (0.62%) की मजबूती के साथ 26,126 के आसपास पहुंच गया. निफ्टी ने कारोबार के शुरुआती मिनटों में ही 26,100 का लेवल पार कर लिया जिससे मार्केट सेंटिमेंट और मजबूत हो गया.

आईटी शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी

आज के कारोबार में आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा चमकता नजर आया. निफ्टी में इंफोसिस सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर रहा और शुरुआती कारोबार में करीब 3 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दिखाई. टेक महिंद्रा ,टीसीएस और एचसीएल टेक जैसे आईटी शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली. मजबूत ग्लोबल संकेतों और डॉलर में स्टेबिलिटी का फायदा आईटी कंपनियों को मिला.

किन शेयरों में दिखी कमजोरी?

जहां एक तरफ आईटी शेयरों में तेजी रही वहीं कुछ बड़े शेयरों में हल्की गिरावट भी देखी गई. सेंसेक्स में पावर ग्रिड एशियन पेंट्स अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जैसे शेयर दबाव में नजर आए. पावर ग्रिड के शेयर में शुरुआती कारोबार में करीब 0.34 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.

ग्लोबल संकेतों से मिला सपोर्ट

आज बाजार में आई तेजी के पीछे ग्लोबल बाजारों का सपोर्ट अहम वजह रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पॉजिटिव माहौल और प्रमुख एशियाई बाजारों में मजबूती का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा. इसके साथ ही रुपये में मजबूती ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया.

पिछले सेशन में भी बाजार ने दिखाई थी ताकत

शुक्रवार 19 दिसंबर को भी भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार वापसी की थी. चार दिन की गिरावट के बाद बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ था. उस दिन सेंसेक्स 448 अंक चढ़कर 84,929 के स्तर पर बंद हुआ था जबकि निफ्टी 151 अंक की तेजी के साथ 25,966 पर बंद हुआ था.

एक दिन में निवेशकों की संपत्ति  5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ी

पिछले सत्र में बाजार की तेजी का असर निवेशकों की कमाई पर भी साफ दिखा. बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप बढ़कर 471 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया. एक ही दिन में निवेशकों की संपत्ति में करीब 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का इजाफा हुआ था.
 

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

