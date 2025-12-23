विज्ञापन
Stock Market Opening: शेयर बाजार में तेजी पर लगा ब्रेक, IT शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के

Stock Market Today: आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों में बिकवाली होने के कारण बाजार दबाव में आ गया, जबकि दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेत भी ज्यादा असर नहीं दिखा पाए.

Stock Market Opening: शेयर बाजार में तेजी पर लगा ब्रेक, IT शेयरों में बिकवाली से सेंसेक्स-निफ्टी लुढ़के
Sensex,Nifty Updates Dec 23: सेंसेक्स -निफ्टी, दोनों में लगातार दो सेशन की बढ़त का सिलसिला टूट गया.
नई दिल्ली:

भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन, मंगलवार, 23 दिसंबर  को मामूली गिरावट के साथ खुला. सेंसेक्स -निफ्टी, दोनों में लगातार दो सेशन की बढ़त का सिलसिला टूट गया. शुरुआती कारोबार में सुबह करीब 9:20 बजे तक निफ्टी 7.5 अंक गिरकर 26,164.20 पर कारोबार कर रहा था. वहीं सेंसेक्स 50.96 अंक की गिरावट के साथ 85,516.52 के स्तर पर था.

आईटी और रियल एस्टेट सेक्टर के शेयरों में बिकवाली होने के कारण बाजार दबाव में आ गया, जबकि दुनिया भर के बाजारों से मिले अच्छे संकेत भी ज्यादा असर नहीं दिखा पाए.निफ्टी मिडकैप में 0.18 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जबकि स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.02 प्रतिशत की बढ़त हुई.

इस दौरान बजाज फाइनेंस, पावर ग्रिड, टाटा स्टील, टाइटन, एल एंड टी, एनटीपीसी, ट्रेंट और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा उछाल आया. वहीं, इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएलटेक, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, इटरनल और भारती एयरटेल के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई.

सेक्टोरल आधार पर, निफ्टी आईटी मंगलवार को 1.35 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे बड़ा नुकसान झेलने वाला सेक्टर रहा. इसके बाद निफ्टी रियल्टी (0.25 प्रतिशत) और निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (0.23 प्रतिशत) का स्थान रहा. वहीं दूसरी ओर निफ्टी मेटल 0.51 प्रतिशत और निफ्टी पीएसयू बैंक 0.41 प्रतिशत की बढ़त के साथ ट्रेड करता नजर आया.

पिछले कारोबारी सत्र यानी सोमवार को घरेलू बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 638.12 अंक या 0.75 प्रतिशत की उछाल के साथ 85,567.48 पर और निफ्टी 206 अंक या 0.79 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,172 पर बंद हुआ था.

