बिखरे चप्पल दे रही हैं उस खौफनाक मंजर की गवाही, विजय की रैली में भगदड़ की ये तस्वीर आपको हिला देगी

तमिलनाडु के करूर जिले में एक्टर विजय की रैली में शनिवार शाम मची भगदड़ के मामले में अब मरने वालों की संख्या 39 तक पहुंची चुकी है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. इन सब के बीच रविवार की सुबह घटनास्थल से जो ताजा तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद हैरान करने वाली है. इन तस्वीरों में सड़क पर चप्पलों का अंबार लगा दिख है. साथ ही आसपास सामान बिखरे पड़े हैं. इन तस्वीरों को देख आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर भगदड़ के समय यहां कैसे हालात रहे होंगे. पुलिस के अनुसार जिस समय से भगदड़ मची उस दौरान घटनास्थल पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे. मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़

इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के शवों को अब परिजनों को सौंपा जा रहा है. अपने परिजनों के शवों को देखकर पीड़ित परिवारों के आंखों से आंसू नहीं रुक रहे. आपको बता दें कि इस घटना में अभी तक 39 लोगों की मौत हुई है. मरने वालों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं.

रोडशो निकालने पर था बैन, फिर कैसे मिली अनुमति

इस खौफनाक घटना के बाद अब प्रशासन पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. एनडीटीवी को मिली जानकारी के अनुसार एक्टर विजय का ये रोड शो उस समय निकाल है जब पहले से ही रोड शो निकालने पर बैन लगाया गया था. ऐसे में सवाल ये उठता है इस बैन के बावजूद भी विजय को रोड शो करने की अनुमति कैसे मिल गई. प्रशासन इस बात की दुहाई दे रहा है कि जितने लोगों के जुटने की अनुमति दी गई थी उससे कई गुणा ज्यादा लोग वहां पहुंच गए थे. लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन ने रोड शो पर लगे बैन के बाद भी विजय को रोड शो क्यों निकालने दिया.

बच्ची के गुम होने की फैली अफवाह

मामले की जांच में जुटे पुलिस टीम के सूत्रों के अनुसार रैली के दौरान भीड़ अपने नेता के भाषण को आराम से सुन रही थी. इसी दौरान किसी ने एक बच्ची के लापता होने की बात कही. और वहां मौजूद लोग बच्ची को ढूंढ़ने के लिए आगे पीछे होने लगे. इसके बाद भीड़ का एक बड़ा हिस्सा एक ही दिशा में चलने लगा. एकाएक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक दिशा में चलते रहने की वजह से स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई और भगदड़ मचना शुरू हो गया. जिस समय भगदड़ मची उस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी लेकिन भीड़ के बेकाबू होने के बाद वो स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख पाए.