जब दुनिया ने देखा जीत,जोश और जश्न का 'सैलाब', खिलाड़ियों के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े फैंस

टीम इंडिया के ICC T20 World Cup जीतने के बाद भारत के हर हिस्से खेल प्रशंसकों ने जश्न मनाया. गुरुवार को जब टीम इंडिया के सदस्यों की स्वदेश वापसी हुई तो मुंबई की सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. हजारों की तादाद में फैंस मरीन ड्राइव पर पहुंचे.पल का गवाह बनने के लिए मरीन ड्राइव से लेकर वानखेड़े तक तिल रखने की भी जगह नहीं दिख रही थी. मुंबई पुलिस को अपील करनी पड़ी की और अधिक लोग स्वागत में नहीं पहुंचे. टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बस के साथ हजारों की संख्या में खेल प्रशंसक साछ चलते रहे.

#WATCH | Mumbai: Cricket fans continue to gather for Team India and cheer on at Marine Drive. The #T20WorldCup champions will have a victory parade here shortly. pic.twitter.com/8s3Mo6uJIC

फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना की जीत पर सड़कों पर उमड़ पड़े थे प्रशंसक

अर्जेंटीना ने तीन बार साल 1978, 1986 और साल 2022 में फीफा विश्व कप का ख़िताब जीता है. उन्होंने 6 बार फ़ाइनल तक का सफ़र तय किया है. साल 2022 में लंबे समय के अंतराल के बाद अर्जेंटीना को फीफा विश्वकप में जीत मिली थी. इस जीत के बाद लोगों सैलाव सड़कों पर देखने को मिला था. अर्जेंटीना में लोग अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए सड़कों पर उतर गए थे. हर तरफ सिर्फ लोगों की भीड़ ही देखने को मिल रही थी. लियोनेल मेसी के फैंस सड़कों पर नाच रहे थे. अर्जेंटीना को टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में सऊदी अरब से हार झेलनी पड़ी थी लेकिन टीम ने जोरदार वापसी करते हुए ट्रॉफ़ी अपने नाम की थी. यह जीत ऐतिहासिक साबित हुआ था.

अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को दी मात तो सड़कों पर नाचने लगे लोग

ICC T20 World Cup 2024 में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया. अफगानिस्तान टीम ने पूरे 20 ओवर में 148 रनों का स्कोर खड़ा किया था। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए कंगारूओं ने 20 ओवर में सिर्फ 127 रन ही बना सकी. अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया पर 21 रनों की जीत मिली. हालांकि अफगानिस्तान की टीम लगातार शानदार प्रदर्शन करती रही है. लेकिन ऑस्ट्रेलिया पर मिली इस जीत ने खेल प्रेमियों में उत्साह भर दिया.

Entire Afghanistan celebrating, even though their govt doesn't recognise their Cricket team. They play under a different flag. Yet look at the support.



Britishers left Railway, English & Cricket to connect people. pic.twitter.com/uKx6cSgQM0