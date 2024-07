Team India Victory Parade: फैंस के हुजूम के सामने फीकी लगी समुद्र की लहरें, मरीन ड्राइव के वीडियो ने लूट ली महफिल

Team India Victory Parade: टी20 विश्व कप की विजेता भारतीय टीम के स्वागत के लिए आयोजित विजय जुलूस (विक्ट्री परेड) में गुरुवार को यहां जनसैलाब उमड़ पड़ा जिससे दक्षिण मुंबई का यातायात पूरी तरह से ठप्प हो गया. पहले निर्धारित कार्यक्रम से अनुसार विजय जुलूस नरीमन पॉइंट में नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) से शाम पांच बजे शुरू होकर वानखेड़े स्टेडियम में शाम सात बजे समाप्त होना था लेकिन रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम नई दिल्ली से देर से यहां पहुंची, जिससे परेड सात बजकर 30 मिनट के बाद ही शुरू हो पाई. इस विजय जुलूस का साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में क्रिकेट प्रेमी मरीन ड्राइव पर पहुंच गए.

मुंबई में जश्न का जैसे हाई टाइड उठा हो! अरब सागर की लहरें पहली बार इंसानी जोश से मात खाती नजर आईं. नरीमन पॉइंट पर विश्व विजेता टीम इंडिया विजय रथ पर सवार हुई और जन सैलाब ऐसा जैसे एक नीला समंदर अरब सागर की लहरों को टक्कर देता उसके साथ-साथ जोश में हिलोरे मारता आगे बढ़ चला, मानो पूरा मुंबई इस जश्न में शरीक होने के लिए उतर आया हो.

बीसीसीआई ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमे फैंस के भारी भीड़ को देखा जा सकता है और उस खूबसूरत वीडियो में खास ये है की एक तरफ फैंस का हुजूम दिख रहा तो दूसरी तरफ समुंद्र की लहरें, उफान मारती हुई दिख रही हैं, टीम इंडिया के विक्ट्री सेलिब्रेशन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

From #TeamIndia to the fans, thank you for your unwavering support