राखी-जन्माष्टमी को लेकर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, बिहार के लिए दिल्ली से रोजाना नई ट्रेन

दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में हर रोज भारी भीड़ रहती है. त्योहारों के मौकों पर यह भीड़ और बढ़ जाती है. ऐसे में राखी के मौके पर आनन्द विहार से पटना के लिए इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन तय किया गया है.

राखी-जन्माष्टमी पर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है.
  • राखी और जन्माष्टमी के त्योहारों के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी.
  • दिल्ली से झांसी, पटना और वैष्णो देवी के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन कई स्टेशनों पर रुकावट के साथ किया जाएगा.
  • वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन आठ से ग्यारह अगस्त के बीच छह फेरे तय करेगी.
Special Trains: राखी, जन्माष्टमी को लेकर ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ी है. इस भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन किया है. जो अलग-अलग स्टेशनों के बीच चलाई जाएंगी. इन स्पेशल ट्रेनों से त्योहार पर घर जाने वाले लोगों को सहुलियत मिलेगी. उत्तर रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार दिल्ली से झांसी, पटना, वैष्णो देवी के लिए स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है. जो अलग-अलग स्टेशनों पर रुकते हुए गंतव्य तक पहुंचेंगी.

01823/01824 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेन

इस ट्रेन के 6 फेरे तय किए गए हैं. 8 से 10 अगस्त और 9 से 11 अगस्त के बीच इस ट्रेन को चलाया जाएगा. इस ट्रेन के ठहराव दतिया, डबरा, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा और कोसी कलां स्टेशन पर तय किए गए है.

04081/04082 नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा स्पेशल ट्रेन

इस ट्रेन के भी 6 फेरे तय किए गए है. 14 से 16 अगस्त और फिर 15 से 17 अगस्त के बीच यह ट्रेन दिल्ली से वैष्णो देवी जाएगी और आएगी. इस ट्रेन के ठहराव पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला, ढंडारी कलां, जालंधर, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी और शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन पर तय किए गए हैं.

04090/04089 आनन्द विहार से पटना

दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में हर रोज भारी भीड़ रहती है. त्योहारों के मौकों पर यह भीड़ और बढ़ जाती है. ऐसे में राखी के मौके पर आनन्द विहार से पटना के लिए इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन तय किया गया है. इस ट्रेन के 184 फेरे तय किए गए हैं. 8 अगस्त से 7 नवंबर तक और 9 अगस्त से 8 नवंबर तक इस ट्रेन का प्रतिदिन परिचालन होगा.

इस ट्रेन का ठहराव कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, सहतवार, सुरेमनपुर, छपरा और पाटलिपुत्र जंक्शन पर तय किए गए हैं.

