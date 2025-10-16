विज्ञापन
विशेष लिंक

धीरे-धीरे पॉपुलर होता UPI, कतर, सिंगापुर और फ्रांस के बाद अब इस देश में रखेगा कदम 

इस साल जनवरी और अगस्त के बीच 2,08,000 से अधिक भारतीय पर्यटकों ने जापान का दौरा किया, जो 2024 की इसी अवधि की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है.

Read Time: 3 mins
Share
धीरे-धीरे पॉपुलर होता UPI, कतर, सिंगापुर और फ्रांस के बाद अब इस देश में रखेगा कदम 
  • भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की इंटरनेशनल शाखा ने जापान के एनटीटी डेटा के साथ यूपीआई के लिए एक MoU साइन किया.
  • यह साझेदारी जापान में मर्चेंट लोकेशन पर यूपीआई को आसान बनाने और भारतीय पर्यटकों के लिए पेमेंट को बेहतर बनाएगी.
  • जनवरी से अगस्त 2024 के बीच जापान आने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या 36 प्रतिशत बढ़कर 2,08,000 से अधिक हो गई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारतीय राष्‍ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) की अंतरराष्‍ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने मंगलवार को जानकारी दी कि कंपनी ने एनटीटी डेटा जापान के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं. यह एमओयू भारतीय पर्यटकों के पेमेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए जापानी बाजार में यूपीआई को स्वीकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.  इस साझेदारी के जरिए एनआईपीएल और एनटीटी डीएटीए जापान संयुक्त रूप से पूरे जापान में एनटीटी डेटा द्वारा अधिग्रहित मर्चेंट लोकेशन पर यूपीआई परमिशन  को आसान बनाने के लिए कार्य करेंगे. हाल में कतर के एक मॉल में यूपीआई पेमेंट की सुविधा को लॉन्‍च किया गया था. इससे पहले सिंगापुर और फ्रांस में पहले ही इसे लॉन्‍च किया जा चुका है. 

चेकआउट में आएगी तेजी 

यूपीआई इंटीग्रेशन जापान में व्यापारियों को तेज चेकआउट प्रदान करने, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने में सक्षम बनाएगा. एनपीसीआई इंटरनेशनल के एमडी और सीईओ रितेश शुक्ला ने कहा, 'एनटीटी डेटा के साथ समझौता ज्ञापन जापान में यूपीआई स्वीकृति को सक्षम बनाने की नींव रखता है. यह साझेदारी भारतीय यात्रियों के लिए डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने और सीमा पार भुगतान को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.' 

क्‍या है इसका मकसद 

उन्होंने आगे कहा कि यह यूपीआई को अधिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ले जाने और इसे वैश्विक स्तर पर सबसे विश्वसनीय डिजिटल पेमेंट सिस्टम में से एक के रूप में स्थापित करने की हमारी महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है. एनटीटी डेटा जापान, एनटीटी डेटा ग्रुप की एक प्रमुख सहायक कंपनी है, जो टोक्यो स्थित एक लीडिंग आईटी और बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर है. यह जापान के सबसे बड़े कार्ड पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क सीएएफआईएस का संचालन करती है. 


भारी तादाद में जापान जाते भारतीय 

इस समझौता ज्ञापन का तेजी से बढ़ता महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि अकेले जनवरी और अगस्त के बीच 2,08,000 से अधिक भारतीय पर्यटकों ने जापान का दौरा किया, जो 2024 की इसी अवधि की तुलना में 36 प्रतिशत अधिक है. एनपीसीआई ने कहा कि भारतीय पर्यटक अपने प्रसिद्ध यूपीआई ऐप का इस्तेमाल कर क्यूआर कोड स्कैन कर सकेंगे और उन व्यापारिक स्थानों पर आसानी से भुगतान कर सकेंगे, जिन्हें एनटीटी डेटा ने जापानी बाजार में यूपीआई के आने के बाद हासिल किया है. 

एक मील का पत्थर 

एनटीटी डेटा के जापान में भुगतान प्रमुख, मसानोरी कुरिहारा ने कहा, 'यह सहयोग एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है क्योंकि हम भारत से आने वाले यात्रियों के लिए भुगतान विकल्पों का विस्तार कर रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'जापान में यूपीआई परमिशन के लिए साझेदारी शुरू कर हमारा लक्ष्य भारतीय पर्यटकों के लिए खरीदारी और भुगतान को अधिक सुविधाजनक बनाना है, साथ ही जापानी व्यापारियों को नए अवसर प्राप्त करने में मदद करना है.' 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UPI, Upi News In Hindi, UPI News Latest
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com