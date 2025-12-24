बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं UPI पेमेंट, जानिए पूरा तरीका

आज के समय में गोलगप्पे खाने से हरी मिर्च खरीदने तक, हर दुकानदार UPI पेमेंट एक्सेप्ट करता है. इसी वजह से कैश पेमेंट अब काफी कम हो गई है. लेकिन ये भी सच है कि हर कोई स्मार्ट फोन कैरी नहीं करता. खासकर बुजुर्ग और हमारे पैरेंट्स, आज भी उनके पास नॉर्मल फोन ही मिलेगा. या फिर कई हम खुद ही ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां UPI काम नहीं करता. ऐसे में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक तरकीब निकाली है, जिसकी मदद से आप बिना इंटरनेट के पेमेंट्स कर सकते हैं. वो कैसे! चलिए बताते हैं.

ऑफलाइन UPI पेमेंट

NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने *99# नाम की एक खास USSD सेवा शुरू की है. इस सेवा के जरिए यूज़र मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल करके बैंकिंग और UPI से जुड़े कई काम कर सकते हैं. इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, बस आपके फोन में नेटवर्क आना चाहिए और मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए.

*99# USSD कैसे करता है काम

*99# सेवा के जरिए आप पैसे भेज सकते हैं, पैसे मंगवा सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं और UPI पिन भी सेट या बदल सकते हैं. यह सुविधा फीचर फोन और स्मार्टफोन दोनों पर काम करती है, जिससे हर तरह के यूज़र को फायदा मिलता है.

बिना इंटरनेट के UPI से पैसे ट्रांसफर

सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर से *99# डायल करना है. इसके बाद स्क्रीन पर बैंकिंग से जुड़े कई ऑप्शन दिखाई देते हैं. इनमें पैसे भेजना, पैसे मांगना, बैलेंस चेक करना, प्रोफाइल देखना और UPI पिन से जुड़े विकल्प शामिल होते हैं. पैसे भेजने के लिए आपको संबंधित ऑप्शन चुनना होता है और फिर मोबाइल नंबर, UPI ID या सेव्ड बेनिफिशियरी में से किसी एक तरीके का चुनाव करना है.

इसके बाद रिसीवर का मोबाइल नंबर या UPI ID डालनी होती है, फिर जितनी रकम भेजनी है वह दर्ज करनी होती है. चाहें तो आप पेमेंट के साथ एक छोटा सा मैसेज या रिमार्क भी जोड़ सकते हैं. आखिरी स्टेप में अपना UPI पिन डालते ही ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है. यह पूरा प्रोसेस बिना इंटरनेट के आसानी से पूरा हो जाता है.

ऑफलाइन UPI सेवा को बंद कैसे करें?

अगर आप भविष्य में ऑफलाइन UPI सेवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इसे बंद भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से *99# डायल करना होगा और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों को फॉलो करना होगा. कुछ ही स्टेप्स में यह सेवा डिसेबल हो जाएगी.