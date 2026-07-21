एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को मंगलवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दिल्ली हाई कोर्ट से प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाजत मिलने के बाद सोनम वांगचुक को एम्बुलेंस से मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया. हाई कोर्ट ने वांगचुक को मेदांता अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा बताई गई मेडिकल सलाह और इलाज के प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है.

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की अपील पर आदेश देते हुए चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात को रिकॉर्ड पर लिया कि केंद्र को वांगचुक को मेदांता शिफ्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं है.



