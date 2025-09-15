विज्ञापन
राजा रघुवंशी हत्‍या केस: सोनम ने गिरफ्तारी के 97 दिन बाद मांगी जमानत, कोई इस तरीख को लेकर फैसला

Sonam Raghuvanshi BAIL PLEA : सोनम रघुवंशी के द्वारा दायर की गई जमानत याचिका में पूर्वी खासी हिल्स पुलिस द्वारा दायर 790 पृष्ठों के आरोपपत्र में कथित खामियों की ओर इशारा करते हुए अभियोजन पक्ष के मामले का विरोध किया गया है, जिसे बचाव पक्ष अधूरा बता रहा है.

सोहरा:

Raghuvanshi Murder Case: पति राजा रघुवंशी की हत्‍या की मुख्‍य आरोपी सोनम ने कोर्ट से जमानत मांगी है. पुलिस ने सोनम को इस मर्डर केस में मुख्‍य आरोपी बनाया है. ऐसे में क्‍या सोनम रघुवंशी को जमानत मिल पाएगी? इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी की बहुचर्चित हत्या के मामले में सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मुख्य आरोपी सोनम की ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है.

मेघालय एसआईटी ने राजा की हत्या के मामले में उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके कथित प्रेमी राज कुशवाहा के अलावा आकाश राजपूत, आनंद कुर्मी और विशाल सिंह चौहान को हत्या की साजिश रचने और इसे अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया था. इन सभी पर अपराध के साक्ष्य मिटाने और आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप लगा है. 

सोनम रघुवंशी के द्वारा दायर की गई जमानत याचिका में पूर्वी खासी हिल्स पुलिस द्वारा दायर 790 पृष्ठों के आरोपपत्र में कथित खामियों की ओर इशारा करते हुए अभियोजन पक्ष के मामले का विरोध किया गया है, जिसे बचाव पक्ष अधूरा बता रहा है. पिछले हफ़्ते ही पुलिस ने औपचारिक रूप से सोनम, उसके कथित साथी राज कुशवाहा और तीन सुपारी किलर- विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी को रघुवंशी की हत्या की साज़िश में आरोपी बनाया था.

पूर्वी खासी हिल्स के सहायक लोक अभियोजक तुषार चंदा ने बताया, 'सोनम ने सोहरा स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में कानूनी सहायता के माध्यम से ज़मानत याचिका दायर की है. सुनवाई 17 सितंबर को है. हम पुलिस की ओर से पेश होंगे और हमें उम्मीद है कि अदालत ज़मानत नहीं देगी.'

राजा रघुवंशी मर्डर केस के पांचों आरोपी मेघालय की एक जेल में न्यायिक हिरासत के तहत बंद हैं. राजा रघुवंशी, मेघालय में हनीमून के दौरान 23 मई को लापता हो गए थे और उनका क्षत-विक्षत शव पूर्वी खासी हिल्स जिले के सोहरा क्षेत्र (जिसे चेरापूंजी भी कहा जाता है) में एक झरने के पास गहरी खाई में दो जून को मिला था. राजा रघुवंशी की शादी इस साल 11 मई को सोनम से हुई थी. सोनम ने लगभग 97 दिन बाद जमानत की याचिका दायर की है.

ये भी पढ़ें:- हत्या, साजिश, सबूत... राजा रघुवंशी मर्डर केस में दाखिल 790 पन्नों की चार्जशीट में और क्या?

पूरी स्टोरी पढ़ें

