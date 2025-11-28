उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी... राजा रघुवंशी के भाई ने कोर्ट में सोनम को पहचाना, किया सबसे बड़ा खुलासा

मध्य प्रदेश के इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मृतक राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने एक बार फिर शिलांग कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है. यह तीसरी बार है जब विपिन रघुवंशी मामले की गवाही के सिलसिले में शिलांग पहुंचे हैं. राजा के भाई विपिन बताया कि इतना घिनौना हत्याकांड करने के बाद भी सोनम के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी.

कोर्ट में हुई पहचान

विपिन रघुवंशी ने एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी कि गुरुवार (26 नवंबर) को बयान के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके सामने कई महिलाओं को लाया गया था. इनमें उन्हें मुख्य आरोपी, राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को पहचानने के लिए कहा गया. विपिन ने बताया कि इस दौरान सोनम के चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी.

उन्होंने बताया कि उनका पहला बयान 11 नवंबर को हुआ था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अगले दिन बुलाया था. हालांकि, फ्लाइट होने के कारण उन्हें नई तारीख दी गई थी. 26 नवंबर को दोबारा बयान दर्ज किया गया. विपिन रघुवंशी को शुक्रवार को एक बार फिर कोर्ट में बुलाया गया, जहां उनका क्रॉस-एग्जामिनेशन (जिरह) की गई.

राजा रघुवंशी हत्याकांड मामला

इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में राजा के भाई विपिन रघुवंशी दूसरी बार शिलांग में बयान देने पहुंचे. यह तीसरी बार हैं ज़ब विपिन शिल्लोंग कोर्ट पहुँचे है.



हनीमून पर की गई थी हत्या

मेघालय की सबसे चर्चित हत्या की वारदातों में से एक इस मामले ने पूरे देश को चौंका दिया था. पुलिस के अनुसार, राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 21 मई को हनीमून मनाने के लिए शिलांग पहुंचे थे. 26 मई को दोनों सोहरा (चेरापूंजी) घूमने गए और उसी दिन दोनों लापता हो गए.

पुलिस, NDRF, SDRF और स्थानीय टीमों ने एक व्यापक खोज अभियान चलाया. करीब एक सप्ताह बाद दो जून को राजा का शव सोहरा के प्रसिद्ध वेई सादोंग फॉल्स के पास एक गहरी खाई में मिला.

पत्नी सोनम समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश थी. पुलिस को पता चला कि राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी.

आरोपी:

सोनम रघुवंशी (राजा की पत्नी) राज कुशवाहा (सोनम का प्रेमी) विशाल चौहान (सुपारी किलर) आकाश राजपूत (सुपारी किलर) आनंद (सुपारी किलर)

पुलिस का दावा है कि इस जघन्य वारदात को अंजाम देने के लिए तीनों सुपारी किलर को मध्य प्रदेश से बुलाया गया था, और हत्या सोनम की मौजूदगी में की गई थी. वारदात के एक हफ्ते के भीतर ही सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस ने इस मामले में 5 सितंबर को अदालत में 790 पेज की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद से मामले की सुनवाई जारी है.