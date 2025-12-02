IGI एयरपोर्ट के आसपास कुछ उड़ानों ने GPS स्पूफिंग की सूचना दी थी...नागरिक उड्डयन मंत्री

"कुछ उड़ानों ने नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र में GPS-आधारित लैंडिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करते समय RWY 10 पर पहुंचते समय GPS स्पूफिंग की सूचना दी थी. RWY 10 की ओर पहुंचने वाली GPS स्पूफिंग वाली उड़ानों के लिए आकस्मिक प्रक्रियाओं (Contingency procedures) का उपयोग किया गया". सोमवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने राज्य सभा में दिए एक लिखित जवाब में ये अहम जानकारी दी.

राममोहन नायडू ने स्पष्ट किया कि पारंपरिक नेविगेशनल सहायताएं (conventional navigational aids) चालू होने के कारण रनवे के अन्य छोरों पर उड़ानों की गतिविधियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा.

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई क्षेत्र में GNSS हस्तक्षेप से निपटने के लिए दिनांक 24.11.2023 को एक एडवाइजरी सर्कुलर जारी किया था.

SoP जारी की

इसके अतिरिक्त, DGCA ने IGI हवाई अड्डे के आसपास GPS स्पूफिंग घटनाओं की रीयल-टाइम रिपोर्टिंग के लिए दिनांक 10 नवंबर, 2025 को एक स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) भी जारी की है.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने भी Wireless Monitoring Organization (WMO) से हस्तक्षेप/स्पूफिंग के स्रोत की संभावित पहचान करने का अनुरोध किया है.

नियमित रिपोर्ट प्राप्त हो रही

नागरिक उड्डयन मंत्री के मुताबिक,"एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान, WMO को DGCA और AAI द्वारा साझा किए गए अनुमानित स्पूफिंग स्थानों के आधार पर स्पूफिंग के स्रोत की पहचान करने के लिए और अधिक संसाधन जुटाने का निर्देश दिया गया. DGCA द्वारा नवंबर 2023 से GPS जैमिंग/स्पूफिंग की घटनाओं की रिपोर्ट करने के आदेश के बाद देश के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों से नियमित रिपोर्ट प्राप्त हो रही हैं".

नागरिक उड्डयन मंत्री ने राज्य सभा को आश्वस्त किया कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए अन्तराष्ट्रीय स्तर पर नवीनतम कार्यप्रणाली और प्रौद्योगिकी से अवगत रहने के लिए वैश्विक मंचों पर सक्रियता से भाग ले रही है.