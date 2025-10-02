विज्ञापन
जिस “मृत” महिला के चक्कर में ससुराल वाले झेल रहे थे मुकदमा, वो निकली जिंदा

यह मामला यूपी के औरैया के थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पढ़ीन का है. मड़ैया गांव की रहने वाली 20 वर्षीय विवाहिता की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही वह रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी ससुराल से गायब हो गई थी. (जहीद अख्तर की रिपोर्ट)

  • उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की 20 वर्षीय विवाहिता दो साल बाद मध्य प्रदेश से सकुशल बरामद की गई है
  • विवाहिता के गायब होने पर उसके परिजनों ने दहेज हत्या का मुकदमा थाना कोतवाली औरैया में दर्ज कराया था
  • आरोपी पति सहित छह ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ धारा 498ए, 304बी आईपीसी और डीपी एक्ट के तहत केस चल रहा था
औरैया:

उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. दो साल पहले जिस महिला को परिजनों ने मृत मानकर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, वही महिला अब जीवित मिली है. पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश से बरामद किया है. इस महिला के चक्कर में उसके ससुराल वाले दो साल से मुकदमा झेल रहे थे, अब पुलिस ने उसे सकुशल बरामद कर लिया है.

यह मामला यूपी के औरैया के थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पढ़ीन का है. मड़ैया गांव की रहने वाली 20 वर्षीय विवाहिता की शादी करीब डेढ़ साल पहले हुई थी. शादी के कुछ समय बाद ही वह रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी ससुराल से गायब हो गई थी. काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग नहीं मिला तो 23 अक्टूबर 2023 को विवाहिता के मायके पक्ष ने थाना कोतवाली औरैया में गुमशुदगी दर्ज कराई थी लेकिन लंबे समय तक कोई पता न चलने पर मामला और गंभीर हो गया था.

परिजनों ने शक जताते हुए इसे दहेज हत्या का मामला बताया और अदालत के आदेश पर थाना कोतवाली औरैया में मुकदमा दर्ज कराया था. इस केस में पति समेत कुल छह ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ धारा 498ए, 304बी आईपीसी और 3/4 डीपी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.

इस पूरे मामले की विवेचना सीओ सिटी औरैया के द्वारा की जा रही थी. जांच के दौरान एसओजी और सर्विलांस टीम को सक्रिय किया गया और लगातार प्रयासों के बाद गुमशुदा विवाहिता का लोकेशन मध्य प्रदेश में मिली. वहीं पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए विवाहिता को मध्य प्रदेश से सकुशल बरामद कर लिया है. फिलहाल उसे औरैया लाकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

क्षेत्राधिकारी सदर अशोक कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग दो साल पहले महिला गुमशुदा हो गई थी. परिजनों ने दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. कोर्ट के आदेश पर ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही थी. एसओजी और सर्विलांस की मदद से महिला को मध्य प्रदेश से जिंदा बरामद कर लिया गया है. आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है. यानी जिस महिला को मृत समझकर हत्या का मुकदमा चल रहा था, वही महिला जिंदा निकली. इस बरामदगी के बाद अब पूरे मामले का रुख बदल सकता है और अदालत में इसका बड़ा असर पड़ना तय है.

