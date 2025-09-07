दिल्ली में भाभी की हत्या कर फरार हो गई थी महिला, पुलिस ने 5 साल बाद किया गिरफ्तार

दिल्‍ली पुलिस के निशाने पर इन दिनों सालों से फरार आरोपी हैं. इसी कड़ी में दिल्‍ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सालों से फरार एक महिला को गिरफ्तार करने में हासिल की है. 50 साल की कौशल्‍या देवी मंडावली थाने में दहेज हत्‍या के एक मामले में फरार थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पिछले 5 साल से फरार थी और लगातार अपना ठिकाना बदल रही थी. हालांकि पुलिस ने अब उसे दिल्‍ली के गांधीनगर इलाके से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

पुलिस ने बताया कि हत्‍या का यह केस 2019 में दर्ज हुआ था. इसमें कौशल्या देवी और उसके रिश्तेदारों पर आरोप था कि उन्होंने अपनी भाभी नीरज की गला दबाकर हत्या कर दी.

कोर्ट ने घोषित किया था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर

पुलिस ने इस मामले में पहले ही दो आरोपियों राम अवतार और ब्रह्म सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन कौशल्या देवी पुलिस गिरफ्त में नहीं आई. इसी वजह से कोर्ट ने उसे 23 मार्च 2023 को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया था.

टेक्निकल सर्विलांस-मोबाइल कॉल डिटेल्स से पकड़ा

क्राइम ब्रांच ने टेक्निकल सर्विलांस और मोबाइल कॉल डिटेल्स की मदद से गांधी नगर में उसके ठिकाने की जानकारी जुटाई और इंस्पेक्टर उमेश राणा की अगुवाई में बनी टीम ने दबिश देकर उसे गांधी नगर से गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी महिला वह कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी मध्य प्रदेश में छिपती रही और आखिरकार दिल्‍ली के गांधी नगर इलाके में किराए के मकान में रह रही थी.