कटे हुए पैर के अंगूठे से बनाया हाथ का अंगूठा... दिल्ली में डॉक्टरों ने दी एक्सीडेंट में घायल शख्स को नई जिंदगी

डॉक्टरों ने एक सड़क हादसे में बुरी तरह से घायल हुए एक 20 साल के युवक के कटे हुए पैर के अंगूठे से उसके हाथ का अंगूठा बना दिया. सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टरों ने ये अद्भुत कारनामा करके दिखाया है. जो चिकित्सा जगत के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है. जानकारी के अनुसार बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में हरियाणा के रेवाड़ी युवक के पैर का घुटने के नीचे का हिस्सा और बाएं हाथ का अंगूठा कट गया था. युवक को गंभीर हालत में सर गंगाराम अस्पताल लाया गया. डॉक्टरों ने जांच में पाया कि उसके पैर और अंगूठा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं. उन्हें सीधे रीइम्प्लांट नहीं किया जा सकता था. यानी कटे हुए पैर को दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था.

ऐसे में डॉक्टरों ने काफी समझदारी से काम करते हुए उसके पैर का अंगूठा निकालकर उसे हाथ के अंगूठे वाले हिस्से में इंप्लांट कर दिया. ये काफी जटिल माइक्रो सर्जरी थी. इस सर्जरी की मदद से मरीज दोबारा से अपने हाथ का इस्तेमाल सही से कर पाएगा. उसे हाथ की कार्यक्षमता वापस मिल गई. सर गंगा राम अस्पताल ने इस माइक्रो सर्जरी के बाद एक बयान भी जारी किया. जिसमें बताया गया कि युवक को बाइक और ट्रैक्टर के बीच हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर चोटें आईं थी, जिसके कारण उसके बाएं पैर के घुटने के नीचे का हिस्सा और बाएं अंगूठे को पूरी तरह काटना पड़ा.

अस्पताल ने बताया कि कटे हुए पैर और अंगूठे की दोबारा प्रत्यारोपण के लिए जांच की गई. लेकिन गंभीर चोटों के कारण दोनों का रीइम्प्लांट नहीं किया जा सका. हालांकि, कटे हुए पैर का दूसरा अंगूठा जांच के दौरान जीवित पाया गया था. ऐसे में अंगूठे का इस्तेमाल कर उसे हाथ के कटे हुए अंगूठे की जगह लगा दिया गया.

अस्पताल ने कहा कि डॉक्टरों की टीम ने न केवल हाथ की गतिशीलता और कार्यक्षमता बहाल हुई, बल्कि बचाए न जा सकने वाले अंग के ऊतकों का भी उपयोग किया गया. प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हैंड माइक्रोसर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार और प्रमुख डॉ. महेश मंगल के नेतृत्व में ये जटिल माइक्रोसर्जरी की गई. उन्होंने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल ने अबतक 700 से अधिक अंगों का पुनर्रोपण किया है.

मरीज की हालत में सुधार हो रहा है

उन्होंने कहा, "मरीजों और उनके रिश्तेदारों को हमेशा दुर्घटना स्थल पर कटे हुए अंग को ढूंढ़ने की कोशिश करनी चाहिए. मरीज के कटे हुए अंग को समय पर अगर अस्पताल पहुंचाया जाए तो ये मददगार साबित होता है. अस्पताल ने कहा कि मरीज का अंगूठा फिर से काम करने लगा है और उसकी हालत में सुधार हो रहा है.