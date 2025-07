हैल्लो शुभांशु! दिल छू गया भारत के आसमां से गुजरता स्पेस स्टेशन, कैमरों में कुछ यूं हुआ कैद

Shubhanshu Shukla's Axiom-4 Mission: भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला इस समय इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद हैं, वहां एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और भारत के लिए इतिहास बना रहे हैं. सोमवार, 7 जुलाई की रात जैसे ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने भारत के ऊपर से उड़ान भरी, एस्ट्रोफोटोग्राफरों और स्पेस की दुनिया को एक्सप्लोर करने वाले शौकीनों ने अपने कैमरे आसमान की ओर कर दिए. वो अपने कैमरे की लेंस से उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को तस्वीरों में कैद करना चाहते थे जिसके अंदर बैठकर संभवतः शुभांशु शुक्ला ठीक उसी समय अपने देश को देख रहे होंगे.

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल मैदान के आकार का है और वह सोमवार रात को दिल्ली-एनसीआर के ऊपर से गुजरा. अगर आप चूक भी गए तो कोई बात नहीं, आप इसे हर दिन 12 जुलाई तक देख सकते हैं. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के दिल्ली के ऊपर से गुजरने की सबसे पहली झलक प्रसिद्ध एस्ट्रोफोटोग्राफर अजय तलवार और उनकी पत्नी नीलम तलवार ने ली थी.

India joins

Watch Party wave to astronaut Shubhanshu Shukla as he passes over India. This dramatic video is by

&

Join in @Axiom_Space @isro



Ciao Shux! Astrophotographers Amateurs Capture ISS's Flight Over India